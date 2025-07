Départs en vacances : est-ce économique de rouler en évitant les péages ?

Chaque été, de nombreux vacanciers prennent la route pour rejoindre leur lieu de villégiature. Pour ce faire, ils ont le choix entre les autoroutes, rapides mais payantes, et les nationales, plus lentes mais gratuites. Voici les économies que l'on peut réaliser en évitant les péages.

Peser le pour et le contre et garder un oeil sur son budget. Entre un temps de trajet réduit, en utilisant les autoroutes à péages et privilégier une économie importante, en prenant son mal en patience, les automobilistes français semblent avoir fait leur choix : 65% d'entre eux privilégient les nationales pour partir en vacances, selon un sondage de l'Ifop.

Une pratique adoptée par un tel nombre de vacanciers que les plates-formes les plus populaires de guidage automobile (plans, Google Maps, Waze) intègrent depuis plusieurs années une option d'itinéraires «sans péage», moins rapides mais plus économiques. Selon ViaMichelin, les économies que peuvent réaliser les Français en optant pour ces itinéraires plus lents sont loin d'être négligeables :

Paris - Nice : 85 euros d'économies pour 5h29 de route supplémentaires

Paris - Marseille : 67 euros d'économies pour 4h20 de route supplémentaires

Paris - Lille : 12 euros d'économies pour 1h20 de route supplémentaires

Paris - Bordeaux : 50 euros d'économies pour 1h54 de route supplémentaires

Lyon - Marseille : 26 euros d'économies pour 2h35 de route supplémentaires

Lille - Marseille : 95 euros d'économies pour 6h50 de route supplémentaires

Cependant, ces options s'avérant beaucoup plus longues, la consommation de carburant s'en fera ressentir. Il faut donc soustraire à cette économie sur les péages, des frais de carburants la perte d'essence induite pour obtenir le bénéfice réel tiré par les vacanciers ne prenant pas l'autoroute.

Par exemple, pour le trajet automobile entre Paris et Marseille, l'option en empruntant les autoroutes (A86, A6 et A7) coûte 68,90 euros de péages et 94,50 euros de carburant (pour un véhicule standard, au tarif de 1,70 euro le litre). Au total, cela représente 163,40 euros, en roulant 8 heures 16. A contrario, en passant par les nationales (N6, N82, N7...), cela représente 12 heures 39, pour un total de 96,10 euros, totalement consacrés à l'essence. Rouler moins vite consomme en effet moins de carburant.