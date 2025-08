Les images impressionnantes de l'éruption d'un volcan dans l'est de la Russie, quelques jours après le puissant séisme qui a secoué la région

Le volcan Kracheninnikov, sur la péninsule du Kamtchatka en Russie, s’est réveillé pour la première fois en plus de 450 ans. Cette éruption survient seulement quelques jours après un puissant séisme qui a secoué l’Extrême-Orient russe.

Il rugit à nouveau. Le volcan Kracheninnikov, situé sur la péninsule russe du Kamtchatka, est entré en éruption pour la première fois depuis plus de 450 ans, quelques jours après le puissant séisme qui a frappé cette région de l'Extrême-Orient russe, ont indiqué les autorités.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 3, 2025