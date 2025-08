Multipliée par plus de 200 depuis 1950, la production de plastique est responsable de 1.300 milliards d'euros par an de dommages sanitaires, selon une étude

Selon une récente étude, la production de plastique aurait été multipliée par 200 depuis 1950. Un chiffre colossal qui n'est pas sans conséquence pour la santé : chaque étape de production, de l’extraction à l’élimination, aurait un impact.

Les experts alertent sur les dangers de la production de plastique sur la santé. Dimanche, le journal médical britannique The Lancet a publié une étude, qui compile les données les plus récentes sur les impacts sanitaires du plastique. La trentaine de chercheurs qui a travaillé dessus, a ainsi lancé le «Lancet Countdown on Health and Plastics», une boussole mondiale qui permettra de documenter dans la durée les effets sur la santé et de suivre les éventuels progrès réalisés pour les atténuer.

Selon eux, les plastiques représentent ainsi un «danger grave, croissant et sous-reconnu» pour la santé humaine et planétaire. D'après les spécialistes, le monde traverse une «crise du plastique», qui cause des maladies et des décès de la petite enfance à la vieillesse et est «responsable de pertes économiques liées à la santé dépassant 1.500 milliards de dollars (environ 1.300 milliards d'euros) par an».

Pour eux, la principale raison est l'accélération de la production de plastique, qui a augmenté de plus de 200 fois depuis 1950 et devrait presque tripler à nouveau pour atteindre plus d’un milliard de tonnes par an, d’ici à 2060. L'augmentation la plus rapide a été la production de plastiques à usage unique, tels que les bouteilles de boissons et les contenants de restauration rapide.

8 milliards de tonnes polluent la planète

En plus de la production, la pollution plastique a également grimpé en flèche, avec 8 milliards de tonnes. L'étude précise également que moins de 10% du plastique est recyclé.

Les experts ajoutent que la production de plastique est un danger, à chaque étape : de l’extraction des combustibles fossiles à partir desquels ils ont été fabriqués, à la production, à l’utilisation et à l’élimination. Ce processus a plusieurs conséquences : une pollution de l'air, mais aussi une exposition à des produits chimiques toxiques et une infiltration du corps avec des microplastiques. La pollution plastique peut aussi stimuler les moustiques vecteurs de maladies, car l’eau capturée dans le plastique jeté offre de bons sites de reproduction.

16.000 produits chimiques sont utilisés dans les plastiques

Au total, plus de 98% des plastiques sont fabriqués à partir de pétrole, de gaz et de charbon fossiles. Aussi, plus de 16.000 produits chimiques sont utilisés dans les plastiques, y compris des charges, des colorants, des retardateurs de flamme et des stabilisants.

L'étude a révélé que les fœtus, les nourrissons et les jeunes enfants étaient très sensibles aux dommages associés aux plastiques, avec une exposition associée à des risques accrus de fausse couche, de naissance prématurée et stillborn, de malformations congénitales, de croissance pulmonaire altérée, cancer infantile et problèmes de fertilité pouvant survenir plus tard.

Et pour cause : les déchets plastiques se décomposent souvent en micro et nano-plastiques qui pénètrent dans le corps humain par l’eau, la nourriture et la respiration. Des particules ont même été trouvées dans le sang, le cerveau, le lait maternel, les placentas, le sperme et la moelle osseuse. Leur impact sur la santé humaine est encore largement inconnu, mais ils ont été liés aux AVC et aux crises cardiaques. Les chercheurs ont ainsi déclaré qu’une approche de précaution était nécessaire.

Cette étude a été publiée juste avant l'ultime round de négociations entre les pays pour convenir d'un traité mondial juridiquement contraignant sur les plastiques afin de faire face à la crise. Les Nations unies sont ainsi réunies jusqu’au 14 août à Genève.