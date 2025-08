Dans un demi-siècle, ces arbres n'existeront plus ici : les Pyrénées voient leurs forêts dépérir à vitesse grand V

Près de 25.000 hectares de forêts dans les Pyrénées seraient en péril, selon l’Office national des forêts (ONF). Menacée par le réchauffement climatique, les attaques de parasites et la prolifération incontrôlée des cerfs, la condition des hêtres et des sapins inquiète.

À 1.350 mètres d’altitude, dans la forêt des Arguts (Pyrénées), les hêtres et sapins luttent pour leur survie. Dans le massif du Mourtis, ces espèces végétales pourraient ne plus exister d’ici à un demi-siècle. L’AFP rapporte que selon les prévisions de l’ONF, fondées sur les scénarios climatiques du GIEC, elles ne pourront survivre en dessous de 1.800 mètres d’altitude.

Sur le terrain, les signes sont subtils mais inquiétants. En effet, quelques feuilles brunies, des arbres dégarnies, mais le déclin est bien réel. Depuis les années 2000, même les forêts d’altitude sont touchées par les canicules répétées. Ces stress thermiques ont fragilisé les arbres, jusque-là peu exposés au manque d’eau.

Un petit insecte en partie responsable de ce déclin

Ce climat plus chaud a également favorisé la prolifération du scolyte, un petit coléoptère qui creuse des galeries dans les troncs, obstruant la circulation de la sève. «Et sans sève, l'arbre sèche sur pied», résume Hervé Houin, directeur territorial de l'Office national des forêts Midi‑Méditerranée. Affaiblis, les arbres ne peuvent plus se défendre, et meurent en groupe.

Le phénomène est d’une rare intensité. En l’espace de trois mois, les scolytes ont ravagé une parcelle entière. Un «phénomène brutal», insiste Denis Feuillerat, ingénieur au sein de l’ONF.

100 kg de végétation par mois pour les cerfs

Cette mortalité soudaine n’est pas le seul problème. La régénération naturelle est empêchée par la surpopulation de cerfs, réintroduits en 1958 et désormais trop bien adaptés. «Ils se sont très bien adaptés, peut-être trop», a rapporté Denis Feuillerat. Ces cervidés adultes consomment jusqu’à 100 kg de végétation par mois. Les feuilles et bourgeons des arbres, essentiels au renouvellement de la forêt, sont systématiquement broutés, bloquant toute repousse.

Dans les départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, la surface menacée par cette combinaison de facteurs atteint 25.000 hectares, alerte Jean-Lou Meunier, directeur de l’ONF Pyrénées-Gascogne. «On approche d'un point de non-retour», prévient-il, se disant «très inquiet» face à l’ampleur de la crise. Pour lui, le calendrier est extrêmement serré : «cinquante ans pour sauver le massif, c'est très court pour un forestier, il faut que nous nous précipitions.»

L’ONF mise donc sur une stratégie multiple : réduction des populations de cerfs par la chasse, installation d’enclos de protection pour les jeunes arbres, et introduction de nouvelles essences plus résistantes au climat à venir.

Un phénomène similaire dans le Jura

Les Pyrénées ne sont pas un cas isolé. Ailleurs en France, la situation est parfois plus critique encore. «Nous avons encore une chance ici, contrairement aux Vosges et Jura où des centaines d'hectares sèchent sur pied», a constaté Hervé Houin.

Dans le Jura, l’ampleur du phénomène est frappante. Entre 2018 et 2023, la quantité de bois mort récolté dans les forêts publiques y est passée de 20.000 à 320.000 mètres cubes. Un signal d’alarme pour Florent Dubosclard, directeur de l’ONF Jura, pour qui il devient urgent «d’imaginer la forêt de demain».