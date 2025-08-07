Littoral Français : François Bayrou au chevet de nos côtes victimes du dérèglement climatique

François Bayrou se rendra en Charente-Maritime, ce jeudi 7 août, et plus précisément au siège du Conservatoire du littoral à Rochefort, «afin de saluer l’action de cette institution qui protège nos rivages depuis 1975». Un déplacement scruté, compte tenu de l'actualité politique sur les enjeux environnementaux.

Une visite très attendue. Après La Rochelle le 14 mars dernier, François Bayrou fera son retour en Charente-Maritime, ce jeudi 7 août. Il se rendra au siège du Conservatoire du littoral à Rochefort, «afin de saluer l’action de cette institution qui protège nos rivages depuis 1975», indique Matignon, selon Sud Ouest. Et pour cause : le Conservatoire fête ses 50 ans.

Cette visite ne passera pas inaperçue, compte tenu de l'actualité politique, particulièrement tendue ces derniers mois, autour des enjeux environnementaux. D'abord, avec la Loi Duplomb, mais aussi avec les réductions de moyens qui touchent les institutions environnementales et sanitaires.

1 résident sur 8 exposé aux risques de submersion marine

Cette visite sur le littoral survient dans un contexte particulièrement tendu autour de l'environnement. Le 7 juillet dernier, l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL) a publié une lettre ouverte au Premier ministre pour dénoncer l'absence de mesures concrètes face aux bouleversements climatiques que subissent les territoires côtiers français.

Plus de 400 communes et collectivités ont été signataires. De plus, selon une étude du Cerema de 2024, citée dans la lettre, l'érosion côtière devrait affecter dès 2050 plus de 5.200 logements et 1.400 locaux d'activité, représentant une valeur totale de 1,2 milliard d'euros. Ces chiffres n'incluent pas les impacts sur les infrastructures et réseaux publics.

Le document souligne également que les territoires littoraux concentrent 12,5% de la population française sur seulement 4% du territoire national, avec une densité de population 2,5 fois supérieure à la moyenne nationale. Cette concentration démographique rend l'adaptation au changement climatique d'autant plus essentielle.

Aussi, d'après d'autres chiffres, provenant des Ministères aménagement du territoire transition écologique, 20% des côtes sont en recul en France, soit 900 km au total (hors Guyane), et 1 résident sur 8 est exposé aux risques de submersion marine.

Les littoraux sont «le fer de lance et la locomotive de l'activité touristique»

Dans la lettre, l'ANEL dénonce également le décalage entre les annonces faites part le gouvernement et les actes. À l'image de la création d'un grand fonds d'adaptation au changement climatique pour soutenir les collectivités littorales, promise par plusieurs ministres et gouvernements successifs.

Par ailleurs, les élus rappellent que l'année 2025 devait être marquée par plusieurs événements symboliques : l'Année de la mer, l'accueil de la conférence UNOC à Nice, et la concrétisation de ce fonds, mais selon les signataires, ces engagements n'ont pas été honorés.

Enfin, la lettre rappelle que les littoraux sont d'une grande importance économique pour la France, ces territoires constituant «le fer de lance et la locomotive de l'activité touristique» du pays. Elle ajoute que ce secteur génère des retombées économiques importantes, de nombreux emplois étant non délocalisables. Ainsi, ils avertissent que cette activité sera «inévitablement mise à mal» si aucune décision n'est prise pour aider les territoires littoraux à faire face aux enjeux climatiques.

Ce déplacement de François Bayrou à Rochefort sera donc particulièrement scruté. Le Premier ministre se rendra également à l’île d’Aix pour une visite du fort Liédot et de la pointe Saint-Eulard.