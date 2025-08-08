Canicule : quel est l'état des nappes phréatiques françaises ?

Alors que la France hexagonale est frappée par des épisodes caniculaire récurrents, la situation des nappes phréatiques françaises reste contrastée, avec une baisse des niveaux qui se poursuit globalement malgré les pluies de juillet.

«L’état global des nappes est hétérogène en juillet». Si la canicule a tendance à appauvrir leur taux d’humidité, l’état des nappes phréatiques françaises est globalement en baisse en dépit des précipitations, a annoncé ce vendredi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).

Ainsi 44% des points d’observation sont sous les normales mensuelles, 24% sont comparables et 32% sont au-dessus (respectivement 39%, 26% et 35% en juin). La situation des eaux souterraines était beaucoup plus favorable un an auparavant, avec 70% des niveaux au-dessus des normales mensuelles en juillet 2024.

Toutefois, l'état des nappes s'est légèrement amélioré sur les nappes réactives, qui réagissent rapidement aux pluies, dans le nord-est du Massif armoricain et en Corse. Il s'est en revanche dégradé dans les nappes inertielles, aux écoulements lents et peu sensibles aux conditions météorologiques, ainsi que sur les nappes réactives du Bassin aquitain au Jura.

Des prévisions «pessimistes»

Parmi les points noirs depuis trois ans, «les niveaux sont bas à très bas sur les nappes de la vallée de l’Aude, du massif des Corbières et de la plaine du Roussillon». Les prévisions «demeurent très pessimistes» pour ces prochains mois concernant ces territoires de viticulture, d'arboriculture et de tourisme estival.

Mais les pluies de juillet «ont engendré une recharge des nappes les plus réactives (Corbières notamment) et ont permis de réduire les prélèvements en nappe (irrigation et arrosage)», a souligné le service géologique. Pour la suite, les tendances devraient rester orientées à la baisse en août dans le pays, comme c'est habituellement le cas en cette période de l'année.

«La situation devra être particulièrement surveillée sur les nappes qui affichent actuellement des niveaux sous les normales mensuelles ainsi que sur les secteurs fortement sollicités par des prélèvements», a prévenu le BRGM.