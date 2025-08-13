«C’est juste dingue» : des sangliers à la chair bleue découverts en Californie

Le propriétaire d’une société de «contrôle de la vie sauvage» a fait une drôle de découverte en capturant des sangliers en Californie : certains ont de la chair «bleue». L’origine de cette anomalie proviendrait de l’exposition à un produit pour lutter contre les rongeurs.

Des sangliers à la chair «bleu myrtille». C’est l’étonnante découverte de Dan Burton, le patron d’une entreprise qui réalise des prélèvements dans la faune sauvage de Californie afin de contrôler les populations d’animaux, rapporte le Los Angeles Times. Selon les chercheurs, cette anomalie pourrait être liée à une contamination à des produits biocides contre les rongeurs et présenter un danger pour les habitants. Les autorités ont tiré la sonnette d’alarme.

«Je ne parle pas d'un bleu léger», a déclaré Dan Burton, propriétaire de l'entreprise Urban Trapping Wildlife Control. «Je parle d'un bleu néon, d'un bleu myrtille. C'est tout simplement incroyable», a-t-il ajouté après avoir effectué des prélèvements sur des sangliers à Salinas, dans le comté de Monterey, en Californie.

un «rodenticide» tueur de rongeurs

La découverte surprenante de porcs sauvages présentant des tissus bleu vif suggère que les animaux ont été exposés à la diphacinone, un rodenticide anticoagulant couramment utilisé par les agriculteurs et les entreprises agricoles pour contrôler la population de rats, de souris, d'écureuils et d'autres petits animaux, selon un communiqué du Département de la pêche et de la faune sauvage de Californie.

L'agence met désormais en garde les chasseurs afin qu'ils restent vigilants face à la présence d'animaux potentiellement contaminés et qu'ils ne consomment pas leur viande. «Les chasseurs doivent savoir que la viande des animaux sauvages, tels que les sangliers, les cerfs, les ours et les oies, peut être contaminée si ces animaux ont été exposés à des rodenticides», a indiqué Ryan Bourbor, coordinateur des enquêtes sur les pesticides au sein de l'agence d'État.

En effet, les prédateurs et les personnes qui consomment des animaux empoisonnés à la diphacinone pourraient subir une «exposition secondaire» au poison, car la substance peut rester pendant un certain temps dans les organes et les tissus du sujet empoisonné. «En général, il faut plusieurs ingestions pour atteindre une dose toxique», selon une étude réalisée en 2023, mais les personnes et les animaux qui consomment la substance peuvent commencer à ressentir les effets du poison, notamment des signes de léthargie.

Les appâts contenant des rodenticides sont souvent teints afin de pouvoir être identifiés comme du poison, et la couleur bleue inhabituelle de la chair est un signe que l'animal a ingéré du poison ou mangé un animal qui y avait été exposé. Les autorités préviennent également que la coloration bleue n'est pas toujours présente chez les animaux qui ont été exposés.

Un produit autorisé sous conditions

Le diphacinone est interdit dans la plupart des cas en Californie, sauf s'il est utilisé par un technicien certifié en lutte antivectorielle, une agence gouvernementale ou sur des sites agricoles, selon le California Department of Pesticide Regulation (Département californien de réglementation des pesticides). Cette interdiction est entrée en vigueur en 2024 dans le cadre d'une loi visant à protéger la faune sauvage contre l'exposition à ce poison.

Selon le Département californien de la pêche et de la faune sauvage, une étude réalisée en 2018 a révélé qu'environ 8,3% des sangliers testés présentaient des traces de résidus de rodenticides anticoagulants. L'agence demande à toute personne qui rencontre un animal présentant des traces de graisse ou de tissus bleus de contacter les autorités à l'adresse [email protected] ou au (916) 358-2790.