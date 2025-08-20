Erin : l'Europe va-t-elle ressentir les effets de l'ouragan ?

L’ouragan Erin opère un virage et pourrait bien terminer sa course sur l’Europe de l’Ouest dans quelques jours. Son passage sur les littoraux français pourrait arriver à la fin du mois d'août.

L’Atlantique s’agite. La France pourrait s’apprêter à recevoir sa première houle cyclonique de la saison 2025, conséquence du passage de l’ouragan Erin. Devenu le premier ouragan majeur de l’année dans l’Atlantique nord, il s’est intensifié en un peu plus de 24 heures pour atteindre le niveau maximal de puissance.

Selon le météorologue et océanographe Yann Amice, interrogé par actu.fr, Erin devrait se situer au nord des Açores (Portugal) dès le mardi 26 août 2025 avant de remonter vers l’Irlande. La France, principalement dans le nord-ouest, pourrait ressentir ses effets entre le 26 et le 28 août, avec des vagues, des rafales et des pluies, tandis que le sud-est devrait connaître un épisode de chaleur.

Between Aug 15–16, Hurricane #Erin exploded from Cat 1 to Cat 5 in just over 24 hours.



Winds ramped up 85 mph—topping out at 160 mph—over abnormally hot Atlantic waters amplified by human-caused, heat-trapping pollution.



Here’s what attribution science shows 🧵 pic.twitter.com/P6rWL2ZBSv — Climate Central (@ClimateCentral) August 18, 2025

Le National Hurricane Center (NHC) décrit Erin comme un phénomène «inhabituellement gros», générant des rafales équivalentes à un ouragan jusqu’à 130 km/h de son œil et des vents de force tempête tropicale jusqu’à 370 km/h.

De fortes houles sur les côtes françaises

Les premières houles sont attendues dès le dimanche 24 août au soir, avec des vagues de 3 à 5 mètres prévues sur la façade atlantique. Le pic est attendu autour du mercredi 27 août, avec la combinaison de fortes vagues et de coefficients de marée élevés (80 à 90), un cocktail particulièrement dangereux pour la navigation et le littoral.

Les rafales pourraient atteindre 150 à 170 km/h. De plus, certaines vagues pourraient culminer jusqu’à dix mètres.

Le rôle du changement climatique

Si Erin s’est renforcé aussi brutalement, c’est parce qu’il a traversé des eaux exceptionnellement chaudes dans l’Atlantique. Un phénomène amplifié par le réchauffement climatique, qui augmente la probabilité d’intensification rapide des ouragans et leur capacité destructrice.

À mesure qu’il progressera vers des eaux plus froides, Erin devrait perdre en intensité sans pour autant s'éteindre complètement. Le risque viendrait surtout d’une interaction avec le jet stream, un courant très puissant qui pourrait redonner de la vigueur à l'ouragan.

La saison des ouragans, qui s’étend de juin à novembre, s’annonce d’ores et déjà plus intense que la normale, selon les prévisions des autorités météorologiques américaines.