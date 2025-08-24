Voici les 8 plantes les plus rares et les plus recherchées au monde

Comme des œuvres d’art, certaines plantes peuvent se vendre cher, voire très cher, en raison de leur rareté et de leurs conditions de développement difficiles. Voici les 8 plantes les plus rares du monde.

Difficile de s’en procurer. Leur prix peut dépasser des milliers d’euros, et, parfois, l’argent ne suffit pas à les admirer car certaines prennent des années à pousser. Le point sur les 8 plantes les plus rares et les plus recherchées.

Le Philodendron Spiritus Sancti

Originaire du Brésil, le Philodendron Spiritus Sancti se démarque par ses longues feuilles vertes pouvant mesurer plus d’un mètre. Au total, il en existe moins d’une douzaine à l’état sauvage. Malgré sa rareté, ses conditions de pousse sont relativement simples : un peu d’humidité et une température entre 18 et 25 °C. Certains collectionneurs ont pu s'en procurer au prix de 10.000 dollars (8.530,60 euros)

This critically endangered Philodendron spiritus-sancti is native to only a portion of forest in Brazil.



Problematic: owning an unethically sourced specimen



Less Problematic: owning a tissue cultured specimen



Humans creating ways around real-world harm ✌️ pic.twitter.com/DZFdmKaoSG — This Plant is Proship (@proshipplantOTD) September 24, 2021

Le Monstera Variegata

Il n’y en a pas deux pareilles. Cette plante aux feuilles vertes et blanches a muté génétiquement et naturellement ce qui crée cet effet de marbre. Chaque feuille est ainsi différente et unique. En réalité, cette œuvre de la nature manque de chlorophylle ce qui empêche la photosynthèse et crée un ralentissement de la croissance. Sa rareté se cache dans sa difficulté à pousser et donc à être commercialisée.

The ultimate houseplant. A giant variegated Monstera Deliciosa 🌿 pic.twitter.com/MznTeUHf4Q — Houseplant Hobbyist (@HobbyistPlant) August 25, 2022

L'Anthurium Warocqueanum

Cette grande plante colombienne gagne sa place dans ce classement grâce à ses contraintes d’habitat et de soins. Ses feuilles pouvant dépasser un mètre, ont besoin d’un taux d’humidité très élevé et d’une chaleur stable, le tout avec une très bonne aération. Il est donc impossible d’en reproduire pour le commerce.

Anthurium warocqueanum aka the queen anthurium is growing super lengthy! Such a gorgeous silvery white veins running along the leaves 🍃 ✨

-#anthuriumwarocqueanum#queenanthurium#anthuriumpic.twitter.com/AOkYi7tHta — Plantjungle (@plant_jungle) April 14, 2022

L'orchidée Nongke de Shenzhen

Depuis 2005, elle est entrée dans la liste des plantes les plus chères vendues dans le monde pour un prix de 224.000 dollars (191.000 euros). Mais celle ci à la différence de ses consœurs, n’est pas naturelle. Elle a été créée par des scientifiques chinois pendant huit ans. Elle ne fleurit qu’une fois tous les quatre à cinq ans… Et en laboratoire seulement.

L'Alocasia Azlanii

Venue tout droit de Malaisie orientale, depuis l'île de Bornéo, l'Alocasia Azlanii est très fragile aux températures et aux variations d’humidité. Reconnaissable à son feuillage irisé vert avec des traits violet et rouge, sa propagation est lente et impossible en dehors de son environnement d’origine.

L'Hoya Imperialis 'Red'

Ce n’est pas une fève de cacao et pourtant ses petites fleurs pourpres dégagent un doux parfum de chocolat. Originaire également de Bornéo, elle tient sa place sur cette liste par sa fragilité et ses conditions spécifiques de fleuraison. Les collectionneurs en font la demande pour sa douce odeur gourmande.

La Stephania Erecta

Elle n’est pas si rare, bien qu’elle mette des années à se développer, mais reste difficile à trouver et est souvent confondue. La Stephania Erecta passe la plupart de son temps sous forme de bulbe avant de fleurir et de dévoiler ses nombreuses petites feuilles rondes.

PLANTA DE LA SEMANA

Stephania Erecta



Popularmente la conocen como Estefanía, es procedente de bosques caducifolios del Sudeste Asiático y Australia. Funciona como una enredadera muy hábil para trepar, vamos a explicarte de ella, es bastante fácil para tenerla en casa (1). 🪴 pic.twitter.com/g97trTe1fM — Baldío. Laboratorio de Paisaje (@baldio_) December 22, 2020

La Welwitschia Mirabilis

Elle est rare et très particulière. Elle pousse en plein désert de Namibie et ne développe que deux feuilles sur toute sa vie. C’est une espèce préhistorique car chaque feuille peut vivre plus de mille ans. Sa rareté se trouve dans ces conditions de vie désertique. Cette espèce est impossible à faire pousser en dehors de l’Afrique du Sud.