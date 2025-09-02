Méduses : comment ces organismes ont-ils conquis les océans ?

Elles font partie des prédateurs les plus féroces des océans. Certains possèdent assez de venin pour tuer des êtres humains en quelques secondes seulement. Voici comment les méduses ont réussi à faire leur place dans les eaux de la planète bleue.

Méfiez vous des apparences. Derrière la simplicité de son corps, composé d'une cloche et de tentacules, la méduse, se cache une intelligence fascinante, fruit d'une évolution qui a permis à cette espèce marine de conquérir les mers depuis plus de 500 millions d'années.

Une récente étude scientifique parue dans PNAS décrypte les complexes cycles de vie des méduses, permettant à ces êtres vivants de prendre des formes très diverses au cours de leur existence. Si certaines ont un cycle holoplanctonique, leur permettant de dériver dans les eaux durant l'intégralité de leur vie, d'autres alternent entre une forme semblable et une forme benthique, où elle reste fixée au fond de la mer. Grâce à l'expédition Tara Océans et les recherches effectuées par les chercheurs du CNRS, «les facteurs écologiques et évolutifs à l'origine de cette diversité des cycles de vie» ont pu être expliqués.

Lucas Leclère, chercheur CNRS au Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche (LBDV), explique à CNEWS : «L'étude que nous avons menée a utilisé les jeux de données collectés lors de l'expédition Tara Océans pour estimer la distribution et l'abondance relative des différents groupes de méduses à l'échelle mondiale. Nous avons d'abord reconstruit l'histoire évolutive des méduses, en mettant particulièrement l'accent sur l'évolution de leur cycle de vie».

«Cela nous a permis d'identifier huit transitions vers un cycle de vie holoplanctonique, la majorité des espèces de méduses alternant entre un stade fixé au fond de l'océan (le polype) et un stade pélagique (la méduse). Nous avons ensuite croisé ces inférences évolutives avec la distribution globale des méduses, et avons conclu que ces transitions vers un cycle de vie holoplanctonique étaient associées à une colonisation des eaux profondes et à une forte augmentation de l'abondance de ces espèces à l'échelle mondiale», reprend-il.

Les espèces holoplanctoniques peu à peu dominantes

Grâce à la combinaison des données génétiques récoltées lors de cette expédition marine (2009-2013), mais aussi des mesures environnementales et des analyses évolutives, les scientifiques ont déterminé que le cycle holoplanctonique «était apparu au moins huit fois dans différents groupes de méduses», depuis au moins 100 millions d'années.

Ainsi, certaines espèces ont perdu leur forme polype, les cantonnant au fond des océans et d'autres se sont transformées en animaux marins flottants voire capables de parasiter d'autres organismes planctoniques. Dans chaque cas, ces transformation de cycle coïncidait avec un passage des côtes vers le largre, comme l'avait proposé le biologiste allemand Ernst Haeckel au XIXe siècle.

L'étude montre également que les espèces holoplanctoniques, errant au gré des courants, sont plus abondantes et plus largement réparties que les autres formes. Elles sont notamment «plus fréquentes dans les océans tropicaux et subtropicaux dans des eaux profondes et claires». C'est même «en abandonnant leur phase benthique», fixe, que «certaines espèces ont conquis des zones immenses devenant des acteurs dominants dans l’écosystème marin».

En bleu, les méduses holoplanctoniques et en jaune, les cycles alternants © CNRS

Les recherches scientifiques ont également permis de découvrir que les deux espèces n'avaient pas le même rôle dans leur écosystème respectif : «Nous avons analysé dans quelle mesure les différences de distribution et d'abondance entre les méduses holoplanctoniques et celles qui alternent entre phases de vie benthiques et planctoniques étaient également liées à des variations dans leurs interactions avec d'autres organismes. Bien que cela n'ait pas été anticipé, nos résultats montrent que les méduses holoplanctoniques semblent plus flexibles dans leurs interactions. Cela suggère qu'elles peuvent s’adapter plus facilement à l'environnement instable de la haute mer et participent à une plus grande diversité d’interactions entre organismes», explique une nouvelle fois Lucas Leclère.

Pas de cerveau, pas de problème

Les méduses, dont le nom vient de la célèbre héroïne Medusa, dont les cheveux ont été jugés semblables aux tentacules des méduses en 1735, par Carl von Linné et qui a été repris dans l'ensemble de l'Europe, ont également intéressé les biologistes pour leur intelligence particulière.

Une étude menée par l'Université de Copenhague a montré que malgré l'absence de cerveau, dans le corps de la méduse, son système nerveux particulièrement complexe lui permettait de faire preuve d'une intelligence remarquable. Dotées de système visuels complexes, parfois composé de 24 yeux différents, elles peuvent ainsi apprendre des informations «à un niveau plus complexe qu'on ne l'a jamais imaginé». L'intelligence de ces animaux, tout comme la complexité de leur système visuel, varie cependant largement d'un type de méduse à l'autre.

En se concentrant sur les méduses des Caraïbes, d'environ un centimètre de long, les chercheurs de l'université danoise ont montré qu'elles étaient capable de naviguer entre certains obstacles délicats, comme des racines de mangroves en eaux troubles. Mieux encore, elles sont capables de se souvenir de ces expériences passées et peuvent même être «entraînées pour anticiper des problèmes futurs et essayer de les éviter», comme l'explique le scientifique Anders Garm.