Pollution : comment les méga-feux répétés impactent-ils notre santé ?

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié un nouveau bulletin. Ce dernier démontre la corrélation entre les méga-feux et la qualité de l’air, ainsi que les conséquences néfastes sur les populations.

C’est un cercle vicieux. Plus l’air est pollué, plus le dérèglement climatique s’accentue, et plus le risque d’incendie augmente. De plus, les feux de forêts polluent l’air. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a étudié ce phénomène et reconnu les dangers pour la population.

En France, en Espagne, mais aussi aux États-Unis, les feux ont brûlé des milliers d’hectares, délogés des centaines de personnes, et détruit tout un écosystème. Même maîtrisés, ils continuent à être dangereux.

Ils sont d'ailleurs responsables des niveaux supérieurs à la moyenne de particules fines au Canada, en Sibérie et en Afrique Centrale détectés par l'OMM. Les particules sont ensuite transportées dans l’air par le vent aux quatre coins de la planète.

Risques de problèmes cardiaques

Dans son bulletin, l’OMM met en évidence le lien entre la qualité de l’air et le climat, influencé par les incendies, le brouillard hivernal, les émissions dues au transport maritime et la pollution urbaine.

Les risques de développer des problèmes respiratoires comme des crises d’asthme augmentent ainsi par l’inhalation de ces particules, mais elles peuvent également influer sur le nombre d’AVC et de crises cardiaques.

«Le changement climatique et la qualité de l’air ne peuvent être traités séparément. Ils vont de pair et doivent être abordés ensemble afin de protéger la santé de notre planète, de nos populations et de nos économies», a déclaré la Secrétaire générale adjointe de l’OMM, Ko Barrett.