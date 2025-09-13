Des milliers de tonnes de liquides toxiques ajoutées aux eaux usées sont répandues dans les fermes anglaises

Plus de 750.000 tonnes de liquides toxiques ont été déversées dans les eaux puis répandues sur des terres agricoles à travers le Royaume-Uni, révèle ce samedi The Guardian. Une situation alarmante, tant pour l’écosystème que pour la santé humaine et des animaux.

Un danger sanitaire important. Une enquête du média britannique The Guardian révèle qu’au moins 750.000 tonnes de lixiviat ont été envoyées vers des stations d’épuration en Royaume-Uni. Ce liquide considéré comme toxique, une fois mélangé aux eaux usées domestiques et industrielles, est transformé en boues, ensuite utilisées comme engrais ou moyen d’irrigation sur les terrains agricoles.

Le lixiviat est issu des décharges, équivalent du «jus de poubelle» à grande échelle. Il provient du ruissellement de l’eau, souvent de pluie, à travers les déchets, emportant sur son passage une grande variété de substances polluantes. Il contient notamment des produits chimiques comme les PFAS (substances éternelles), des PCB (toxiques), des substances cancérigènes et des perturbateurs endocriniens.

Un problème sanitaire de grande ampleur

Selon l’enquête de The Guardian, environ 1,7 million de tonnes de lixiviat ne bénéficient que d’un traitement biologique de base. Sur ce total, près de 750.000 tonnes sont envoyées dans des stations d’épuration qui ne sont pas conçues pour traiter ce type de contaminants chimiques. Initialement prévues pour les eaux usées domestiques, ces installations sont incapables de filtrer efficacement ce cocktail toxique.

Ce phénomène est aggravé par un manque de réglementation stricte et une surveillance insuffisante. De nombreuses décharges, en particulier les plus anciennes, continuent de générer du lixiviat pendant des décennies. Or, les boues qui en résultent ne sont soumises qu’à des tests limités, principalement axés sur les métaux lourds, laissant la majorité des polluants chimiques hors contrôle.

Malgré une prise de conscience croissante des autorités environnementales, la mise en place de normes de traitement plus rigoureuses peine à se concrétiser, notamment en raison de contraintes économiques, logistiques et politiques.