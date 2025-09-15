Climat : canicules, sécheresses, inondations... En Europe, la facture des catastrophes naturelles de l'été s’élève à 43 milliards d'euros

Une étude évalue à 43 milliards d’euros les pertes pour l’économie européenne face aux événements liés à la météo extrême de cet été. Une évaluation qui n'exclut pas un coût plus élevé encore.

43 milliards d’euros, l’été 2025 a frappé fort et cher en Europe. C’est ce que révèle une étude publiée ce lundi 15 septembre 2025. Dirigée par l’économiste Sehrish Usman de l’université de Mannheim, avec deux co-auteurs de la Banque centrale européenne, cette dernière évalue ainsi le coût économique que les différents événements météorologiques de cet été ont pu avoir sur le continent européen.

La France, ayant enregistré cette année son 3ᵉ été le plus chaud de son histoire, fait face à des pertes supérieures à 10 milliards d’euros. Même constat pour l’Italie et l’Espagne. C’est donc, au total, pour ces trois pays les plus touchés, plus de 30 milliards d’euros.

Quant aux pays d’Europe centrale et septentrionale, ces derniers souffrent de dommages moins importants, même si les inondations tendent à s’y multiplier ces dernières années.

Destruction de bâtiments, récoltes fragilisées...

Contrairement à un simple bilan, l’étude se base à la fois sur les données météorologiques et des modèles économiques d’estimation des dommages causés par les événements météorologiques extrêmes, rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.

Ces 43 milliards d’euros de pertes s’expliquent par des conséquences directes comme la destruction de routes, d’immeubles ou de récoltes lors d’inondations, mais aussi indirectes comme les pertes de production induites par le temps de reconstruction d’une usine, les pertes en vies humaines ou les coûts liés à l’adaptation.

Les impacts à plus long terme sont également pris en compte, car «le véritable coût des événements extrêmes s’étend bien au-delà de ses effets immédiats», indique Sehrish Usman. Autrement dit, une inflation entraînée par la destruction de certains produits liés à la sécheresse rentre dans le calcul.

Un chiffre en trompe-l’œil

L’étude estime alors que d’ici à 2029, les coûts macroéconomiques engendrés par les catastrophes de l’été 2025 pourraient atteindre les 126 milliards d’euros.

Néanmoins, les chiffres pourraient en réalité être largement sous-estimés. En cause : l’absence de prise en compte des effets cumulés, comme les incendies, souvent liés à la sécheresse.

Autre limite soulignée par les auteurs, les bases de données utilisées par les réassureurs. Ces derniers ne couvrent que les dommages causés aux biens matériels et omettent d’autres effets indirects comme les baisses de productivité liées à la chaleur. Les 43 milliards d’euros ne pourraient être que la base d'une facture encore bien plus salée.