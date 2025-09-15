Un «point de non-retour» : la forêt amazonienne a été amputée d'une surface équivalente à l'Espagne en 40 ans

Désormais près d'un «point de non-retour», la forêt amazonienne au Brésil a perdu une superficie équivalente à celle de l'Espagne en 40 ans, selon un rapport publié ce lundi 15 septembre par le réseau de surveillance Mapbiomas.

La forêt amazonienne a perdu 49,1 millions d'hectares, soit une superficie plus grande que l’Espagne, depuis 1985, selon les données satellitaires compilées par MapBiomas, un réseau d’universités, d’organisations non gouvernementales et d’entreprises technologiques, parues ce lundi 15 septembre.

Bruno Ferreira, chercheur du réseau, a expliqué dans un communiqué que la plus grande forêt tropicale de la planète s'approche du «point de non-retour au-delà duquel la forêt ne peut plus perdurer» comme telle, risquant d'atteindre le seuil critique de 20-25 % de végétation native perdue.

«Lors de pertes importantes de végétation, le cycle des pluies est rompu et de grandes zones ont tendance à se transformer en savane», a-t-il ajouté à l'AFP.

La déforestation amazonienne a augmenté de 4% en l'espace d'une année

Le Brésil abrite environ 60 % de la forêt amazonienne, soit 421 millions d'hectares au total, jouant un rôle essentiel dans l'absorption des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

En 2024, les activités humaines, principalement agricoles, occupaient 15,3 % du territoire, alors que les surfaces consacrées à l'élevage ont été multipliées par près de cinq entre 1985 et 2024, couvrant désormais 56,1 millions d'hectares.

Dans le plus vaste pays d'Amérique latine, la déforestation amazonienne a augmenté de 4 % entre août 2024 et juillet 2025, notamment à cause d'incendies dévastateurs favorisés par la sécheresse historique de l'année précédente.

Toutefois, elle avait considérablement diminué depuis le retour au pouvoir en janvier 2023 du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, après de fortes hausses sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Le chef d'État, qui s'est engagé à atteindre une «déforestation zéro» d'ici à 2030, sera l'hôte de la prochaine conférence mondiale sur le climat COP30 dans la ville amazonienne de Belem en novembre.