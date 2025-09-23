Champignons : attention à ces 5 sosies toxiques d'espèces saines très populaires lors de la cueillette

Chaque automne, la cueillette des champignons passionne des milliers d’amateurs. Mais attention, certains variants toxiques ressemblent à s’y méprendre à des espèces saines. Savoir les différencier est essentiel pour éviter les intoxications, parfois mortelles. Un spécialiste nous répond.

En ce début d'automne, la saison des champignons bat son plein. Mais gare aux mauvaises surprises : près de 70 à 80 % des champignons poussent durant cette période, et certains d’entre eux sont de véritables pièges. Appelés «doubles toxiques» ou «sosies toxiques», ces derniers ressemblent à des espèces comestibles tout en étant dangereux, voire mortels.

En France, on dénombre plus de 15.000 espèces de champignons. Parmi elles, environ 500 sont comestibles et 500 toxiques, dont une cinquantaine mortelle, comme l’amanite phalloïde. «Les 14.000 autres ne peuvent pas être classées, car on ne possède pas assez d’informations sur ces champignons», souligne pour CNEWS, Christophe de Hody, herboriste, botaniste, mycologue de terrain et fondateur de Chemin de la Nature.

Selon lui, la vigilance est primordiale si l’on veut cueillir des champignons : «Les amateurs doivent se former avec des livres spécialisés, des formations ou en consultant des professionnels». Néanmoins, il est quand même possible de trouver certaines différences. «La forme, la couleur, l’odeur, la texture ou encore le lieu de pousse sont autant de critères à observer», nous explique-t-il.

Pour éviter les confusions les plus courantes, voici cinq exemples de champignons comestibles et de leurs dangereux sosies.

L’amanite des Césars et l’amanite tue-mouches

L’amanite des Césars (à gauche) et son double toxique l’amanite tue-mouche (à droite) © Aurélie SANCHEZ/Aymeric/LCDN

L’amanite tue-mouche, l’un des champignons toxiques les plus connus, notamment pour son chapeau rouge à points blancs, peut être facilement confondue avec l’amanite des Césars. Pour cause : leur chapeau rouge à orangé, d’autant plus que les points blancs caractéristiques de l’amanite tue-mouches disparaissent parfois avec la pluie ou peuvent être absents chez les jeunes spécimens. «Pour les différencier, il suffit de regarder les lamelles», note Christophe de Hody. Elles sont jaunes chez l’amanite des Césars, mais blanches chez la tue-mouches.

Le pied-bleu et le cortinaire violet

Le pied-bleu (à gauche) et son double toxique le cortinaire violet (à droite) © DR/LCDN

Tous deux arborent un chapeau et un pied violacés, ce qui les rend difficiles à distinguer au premier coup d’œil. «Pour ne pas se tromper, il faut examiner le pied du champignon. Le cortinaire violet, toxique pour les reins, se reconnaît à la présence d’un voile fin (la «cortine»), souvent orangé, qui enveloppe sa base», indique le spécialiste.

Le cèpe de Bordeaux et le bolet Satan

Le cèpe de Bordeaux (à gauche) et son double toxique le bolet Satan (à droite) © Luka KELLOU/LCDN/Holger KRISP/CC BY 3.0

Ces deux champignons ont une allure robuste, avec un chapeau bombé et épais. Mais le bolet Satan, dangereux, se distingue par son chapeau clair, presque blanchâtre, et son pied présente des teintes rouges ou orangées, souvent marbrées. «Autre signe trompeur, sa chair devient bleue lorsqu’on la coupe, un indice de sa toxicité», relève Christophe de Hody. À l’inverse, le cèpe de Bordeaux a un chapeau brun et une chair blanche, qui ne change pas de couleur à la coupe.

Le rosé des prés et l’agaric jaunissant

Le rosé des prés (à gauche) et son double toxique l’agaric jaunissant (à droite) ©Dr Hans Günter WAGNER/CC BY SA 2.0/Florent LEVY/LCDN

Très répandu dans les prairies et les pelouses, le rosé des prés est un champignon comestible que beaucoup d’amateurs ramassent chaque année. Mais il a un sosie dangereux : l’agaric jaunissant. Tous deux, vivant dans le même habitat, présentent la même silhouette avec des lames rosées qui foncent en vieillissant. La confusion est donc fréquente. «L’agaric jaunissant, en revanche, dégage une odeur d’encre et jaunit vivement à la base du pied lorsqu’on le frotte», poursuit le botaniste.

La girolle et le faux clitocybe lumineux

La girolle (à gauche) et son double toxique le faux clitocybe lumineux (à droite) © Beauty of Nature/Pix/Pixabay

La girolle, très appréciée pour sa texture et son goût, est l’un des champignons les plus cueillis en France. Mais elle peut être confondue avec le faux clitocybe lumineux, qui lui est toxique. Tous deux ont un chapeau orangé en forme d’entonnoir et poussent souvent en touffes, ce qui peut semer le doute. «Pourtant, leur lieu de pousse permet de les distinguer. La girolle sort directement de la terre, tandis que le faux clitocybe lumineux se développe au pied des arbres, sur des souches, des troncs et des débris de bois», conclut Christophe de Hody.