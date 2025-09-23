Frelons asiatiques : cette poule bretonne s’impose comme un prédateur inattendu pour les éradiquer

Face au frelon asiatique, une alliée inattendue se distingue en Bretagne. La poule de Janzé, animal méconnu, pourrait contribuer à limiter la propagation de cet insecte qui menace les abeilles.

Originaire d’Ille-et-Vilaine, la poule de Janzé est une volaille au plumage noir et aux yeux bruns.

Mais c'est parce qu'il faut une race de poule particulière. Je vous ai mis l'article en annexe. Il s'agit de la poule noire de Janzé, une volaille rustique, noire aux reflets verts, courte sur pattes et facile à élever. Cette poule peut être efficace, mais pour cela, la poule… pic.twitter.com/oTG8WfFRQn — Philippe Roi (@7559pr) June 3, 2023

Connue dès le XVIIIe siècle, l'animal avait quasiment disparu avant d’être réintroduite par des éleveurs. On la surnomme la «grande vagabonde» pour sa vitalité ainsi que son caractère indépendant.

Un prédateur féroce du frelon asiatique

Cette poule présente une particularité qui intéresse aujourd’hui apiculteurs et arboriculteurs : son instinct de chasse. Agile et vive, elle s’attaque aux insectes nuisibles.

En effet, lorsqu’un frelon asiatique vole en stationnaire devant une ruche, elle est capable de l’attraper d’un coup de bec et de le décapiter avant d’en consommer le corps. Une méthode radicale qui contribue à protéger les colonies d’abeilles, essentielles à la pollinisation.

Une alternative écologique

Au-delà des frelons, la poule de Janzé consomme aussi chenilles, larves, vers et parasites. Elle peut même grimper sur le dos des moutons pour éliminer les tiques.

En grattant le sol, elle améliore l’aération des terres et contribue à leur fertilisation. Une manière de limiter l’usage d’insecticides, tout en renforçant la biodiversité.