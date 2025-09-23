Toute l’actu en direct 24h/24
Frelons asiatiques : cette poule bretonne s’impose comme un prédateur inattendu pour les éradiquer

Cette poule présente une particularité qui intéresse aujourd’hui apiculteurs et arboriculteurs. [© @7559pr / X]
Par Guillaume Guest
Publié le - Mis à jour le

Face au frelon asiatique, une alliée inattendue se distingue en Bretagne. La poule de Janzé, animal méconnu, pourrait contribuer à limiter la propagation de cet insecte qui menace les abeilles.

La lutte contre le frelon asiatique passe parfois par des solutions inattendues. En Bretagne, une race ancienne de volaille, la poule de Janzé, se révèle être une prédatrice efficace contre cet insecte invasif qui menace les ruches.

Originaire d’Ille-et-Vilaine, la poule de Janzé est une volaille au plumage noir et aux yeux bruns. 

Connue dès le XVIIIe siècle, l'animal avait quasiment disparu avant d’être réintroduite par des éleveurs. On la surnomme la «grande vagabonde» pour sa vitalité ainsi que son caractère indépendant.

Un prédateur féroce du frelon asiatique

Cette poule présente une particularité qui intéresse aujourd’hui apiculteurs et arboriculteurs : son instinct de chasse. Agile et vive, elle s’attaque aux insectes nuisibles. 

En effet, lorsqu’un frelon asiatique vole en stationnaire devant une ruche, elle est capable de l’attraper d’un coup de bec et de le décapiter avant d’en consommer le corps. Une méthode radicale qui contribue à protéger les colonies d’abeilles, essentielles à la pollinisation.

Une alternative écologique

Au-delà des frelons, la poule de Janzé consomme aussi chenilles, larves, vers et parasites. Elle peut même grimper sur le dos des moutons pour éliminer les tiques. 

Sur le même sujet Marne : attaqué par une nuée de frelons asiatiques, un homme de 67 ans meurt alors qu'il tondait sa pelouse Lire

En grattant le sol, elle améliore l’aération des terres et contribue à leur fertilisation. Une manière de limiter l’usage d’insecticides, tout en renforçant la biodiversité.

pouleAnimauxFrelon asiatique

