Érosion de la biodiversité, acidification des océans… Quelles sont les neuf limites planétaires qui pourraient créer un point de non-retour pour l’humanité ?

En 2009, plusieurs scientifiques prévenaient de l'existence de neuf «limites planétaires» à ne pas franchir pour la préservation de la planète. A l'époque, ils déploraient que trois d'entre elles aient été «transgressées». Aujourd'hui, le total des limites dépassées est désormais de sept.

La ligne rouge a été franchie sept fois. Depuis la création des neuf «limites planétaires» importantes pour l'Humanité, qui remonte à 2009, les bilans annuels de l'Institut de recherche sur le climat de Potsdam (PlK) ont montré une dégradation continue de certains indicateurs. Récemment, c'est «l'acidification des océans» qui a franchi un seuil particulièrement critique.

voici les deux limites qui n'ont pas encore été franchies

«L'océan est en train de s'acidifier, menaçant la vie marine et nous faisant entrer dans des conditions dangereuses, avec une tendance qui s'empire encore», peut-on lire de la part de ces chercheurs de l'institut polonais.

La principale cause derrière ce phénomène est l'absorption de dioxyde de carbone (CO2) émis à cause de la combustion d'énergies fossiles. Les scientifiques pensent que les océans ont absorbé environ 30% de l'excès de CO2 relâché dans l'atmosphère par la combustion de pétrole, de gaz et de charbon.

Mais en plus de cette limite, six autres ont déjà été dépassées ces plusieurs années : le changement climatique (CO2 dans l'atmosphère), l'intégrité de la biosphère (extinction d'espèces et appropriation des ressources par l'humanité), l'usage des sols (déforestation), le cycle de l'eau douce (zones touchées par la sécheresse ou les inondations), les cycles biogéochimiques (ajout d'engrais et pesticides) et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère (plastiques et autres produits chimiques industriels).

© CQDD

Les océans ont subi «une hausse de 30 à 40% de l'acidité»

Pour mesurer la montée de l'acidité de l'eau, les chercheurs utilisent le pH. Ils recherchent notamment la concentration dans l'eau d'aragonite, minéral essentiel à la vie des coraux et animaux marins à coque. Plus l'océan est acide, plus l'aragonite se désagrège et porte donc atteinte à la biodiversité marine. Les chercheurs avaient donc anticipé : à 80% de la concentration à l'ère pré-industrielle en aragonite, la limite serait atteinte. Ce chiffre a depuis été dépassé : «Le pH à la surface de l'océan a déjà baissé d'environ 0,1 depuis le début de l'ère industrielle. C'est l'équivalent d'une hausse de 30 à 40% de l'acidité», écrivent ainsi les chercheurs.

«Ce changement menace les organismes qui forment des coques ou squelettes en carbonate de calcium, comme les coraux, les mollusques ou des espèces cruciales du plancton. La disparition progressive de ces organismes peut perturber la chaîne alimentaire», alarment-ils également.

Juan Manuel Santos, qui participait à la conférence de presse tenue par ce groupe de chercheurs devant l'ONU, explique : «Nous avons besoin que les gouvernements écoutent la science».

«Imaginez si tout budget national, tout plan de sécurité, tout accord commercial commençait avec la question : est-ce que cela nous maintient à l'intérieur des limites planétaires ? C'est le changement dont nous avons besoin», a ajouté l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson.

Les deux seules limites qui n'ont pas encore été franchies concernent les aérosols dans l'atmosphère (pollution de l'air) et le niveau d'ozone dans la stratosphère. Sur le site «Notre Environnement», on pouvait lire dès 2023 : «Avec six limites franchies sur neuf, la planète se trouve aujourd’hui bien au-delà de l’espace de fonctionnement sûr pour l’humanité». Un constat plus valide que jamais à l'heure du franchissement de la septième.