Voici 4 moyens de communication insolites dans le monde animal

À travers des signaux sonores, lumineux ou encore vibratoires, certaines espèces animales ont développé de véritables codes de communication. Voici quatre exemples illustrant ces dialogues insoupçonnés, parfois invisibles à l’œil nu.

Ils ne parlent pas comme nous, mais leurs échanges n’en sont pas moins sophistiqués. Le monde animal regorge de surprises, tant dans leur manière de se comporter que dans celle de communiquer.

Voici quatre animaux qui, à défaut d'être dotés de la parole, arrivent à dialoguer avec des méthodes parfois insolites.

Mormyridés

Ces petits poissons africains d’eau douce produisent de légères décharges électriques. Invisibles à l’œil nu, elles servent à s’orienter mais aussi à «converser». Chaque individu émet une signature unique, comparable à une empreinte vocale.

Chaque espèce de mormyridés émettrait une impulsion électrique qui lui est propre. La fréquence peut varier, mais la forme de l'onde reste la même. «On peut comparer cela à la façon dont un Pokémon parle», explique Allison Waltz-Hill, spécialiste des soins animaliers du New England Aquarium sur leur site officiel. «Il répète son nom à l'infini, mais sa façon de le prononcer varie selon ce qu'il essaie de communiquer. C'est ce qui se passe aussi avec ces poissons.»

Les dauphins

Maîtres de l’acoustique marine, les dauphins utilisent clics et sifflements pour coopérer et chasser. Ils disposent chacun d’un «sifflement signature» qui leur permet d’être reconnu, une sorte de prénom sonore.

© Andriy Nekrasov

D'après Eric Demay, cétologue et fondateur/président de l'Observatoire Dolphy interrogé par CNEWS : «Les dauphins ont des sifflets propres pour se reconnaître. Les sons qu'ils émettent peuvent différer. Bien que moins élaborés et plus primaires, leurs dialogues peuvent évoquer diverses situations. J'ai souvent été témoin de bruits de stress lors de combats avec d'autres animaux (...) et même d'un bruit de deuil chez une femelle lors de la perte d'un delphineau. Ce son de tristesse ressemblait à ceux des baleines».

Les lucioles

Leur clignotement nocturne ne se limite pas à un simple spectacle. Ces éclats de lumière servent à attirer un partenaire, à se distinguer de leurs congénères, voire à parfois piéger des rivaux.

Le clignotement lumineux ainsi produit sert principalement à communiquer visuellement. Une quantité incroyable d’informations peuvent être diffusées dans ces signaux lumineux.

© photolife95

D’abord, ceux-ci permettent d’avertir les prédateurs. Le fait de clignoter inspirerait un très mauvais goût pour ces derniers. Cette technique est particulièrement utilisée par les larves de lucioles. C’est ce qu’on appelle la défense chimique contre les prédateurs.

De plus, la luciole utilise aussi ses signaux lumineux pour attirer son partenaire. Le mâle, à la recherche de femelles pour se reproduire, va émettre son clignotement lumineux en vol. Il poursuivra sa quête jusqu’à ce qu’une femelle lui réponde. Un moyen de communiquer par des signaux lumineux, bien différent de ceux des mammifères.

Les éléphants

Les éléphants émettent une grande variété de sons. Ces derniers peuvent aller de cris à haute fréquence, barrissements, ronflements et aboiements, jusqu’aux grondements de basse fréquence qui comportent des sons non perceptibles par l’ouïe humaine.

© May Chanikran

Ces bruits, inhérents à cette espèce, leur sont utiles pour se repérer assez afin d’exploiter les ressources vitales limitées pendant la saison sèche tout en restant assez proches pour protéger leurs petits. De plus, ils donnent aux mâles la capacité à trouver une femelle réceptive lors de sa courte période d’oestrus (jusqu’à plus de 4 km).

D’après les travaux de Iain Douglas-Hamiltonils réalisés pour la Commission de la sauvegarde des espèces, «quand ils communiquent sur de très longues distances, les éléphants utiliseraient des vibrations subsoniques qu’ils percevraient dans un rayon de plusieurs kilomètres à l’aide des tissus très sensibles sous leurs pattes.»