Voici les 10 pays de l’UE où le taux de recyclage est le plus élevé

Quel que soit le matériau qu'il emploie, la consommation d'emballage est l'un des fléau majeur en matière de pollution. Le recyclage de ce produit destiné au «confinement, la protection, la manipulation, la livraison et la présentation de marchandises, des matières premières jusqu’au produits finis» est ainsi une priorité pour certains pays d'Europe.

En matière d'écologie, les bons élèves se situent en Europe de l'ouest. Comme l'indique Toute l'Europe, grâce à l'étude du taux de recyclage des emballages destinés aux produits de consommation, les disparités sont importantes dans l'ensemble du continent. Voici les 10 pays qui sont les plus éco-responsables en matière de recyclage.

France (69%)

En France, 69% des emballages sont recyclés. Selon les statistiques de la Commission européenne, la France est également en avance en nombre d'emballages consommés par habitant : chaque Français utilise en moyenne 172 kg d'emballages par an (78% pour le plastique, 22% pour le papier). La moyenne continentale est de 178 kg.

Espagne (69,4%)

L'Espagne se place juste devant la France, avec 69,4% des emballages recyclés. Afin de se conformer aux normes européennes, le pays a même décidé de voter une loi limitant les déchets, notamment les emballages en plastique non réutilisables et les produits en plastique semi-finis. Cette loi consiste à faire «payer une taxe (0,45€/kg) aux entreprises utilisant des emballages ou contenants». Seuls les plastiques liés au domaine de la santé en sont exonérés.

Allemagne (69,4%)

L'Allemagne fait également partie des bons élèves du continent. Tout comme l'Espagne, elle recycle 69,4% des emballages qu'elle consomme. Avec 52,2%, elle se classe également 6e en terme de recyclage des déchets d'emballages en plastique.

Chypre (69,5%)

Le premier pays à ne pas être situé en Europe de l'ouest dans ce classement. Chypre recycle près de sept emballages sur dix consommés sur son territoire. Autre statistique particulièrement positive pour le pays insulaire : ses habitants ne comptabilisent que 99 kg d'emballages consommés en moyenne par an.

Slovaquie (71,9%)

La Slovaquie réutilise plus de sept emballages sur dix qui passent par son sol. En plus de cette statistique flatteuse, les Slovaques ne consomment que 103 kg d'emballages annuellement, ce qui en fait l'un des pays les plus économes.

Slovénie (73,6%)

La Slovénie compte parmi les pays les plus performants en ce qui concerne le recyclage des emballages divers, avec un ratio de 73,6%. Le pays est d'ailleurs connu pour sa ville très touristique de Bled qui a été certifiée «Zero Waste Cities», la première sur le Vieux Continent. Une reconnaissance pour la Slovénie, dont la politique volontariste de lutte contre le gaspillage et la pollution ne passe pas inaperçue.

République tchèque (74,8%)

En République Tchèque, on recycle plus de 74% des emballages consommés. Le pays d'Europe centrale est également exemplaire en matière de consommation de ces emballages, avec seulement 126 kg utilisés par citoyen tchèque par année, ce qui est plus de 45 kg inférieur à la moyenne européenne.

Pays-Bas (76,8%)

Les Pays-Bas comptent un taux de 76,8% du total d'emballages recyclés. L'un des meilleurs scores européens, pour un pays qui se dit précurseur, comme l'a déjà expliqué la secrétaire d'Etat Wilma Mansveld : «Depuis de nombreuses années, notre pays montre la voie en matière de gestion de déchets : environ 78% des déchets néerlandais sont recyclés et 19% incinérés. Seul 3% vont dans les décharges, par opposition à une moyenne de 40% dans l’UE».

Italie (77,2%)

L'Italie se hisse à la deuxième position avec un pourcentage de 77,2% des emballages recyclés. Le pays transalpin, particulièrement vertueux en matière de recyclage, compte également une augmentation de sa quantité d'emballages en fin de vie : de près de 5,5 millions de tonnes en 2024, contre 4,6 millions en 2023.

Belgique (79,7%)

La Belgique est le modèle en la matière. Avec 79,7% des emballages recyclés, le «Plat Pays» confirme que l'Europe de l'Ouest a une avance importante en matière de recyclage.

A l'inverse, le plus mauvais élève est Malte, avec seulement 31,8% des déchets d'emballages réutilisés.