Eco-score sur les vêtements : en quoi va consister cette nouvelle étiquette introduite dès le 1er octobre ?

Validée en mai par la Commission européenne, l’étiquette éco-responsable pour les vêtements va faire son apparition dans les magasins dès le 1er octobre. Mais quelle est son utilité ?

Après le Nutri-Score sur nos aliments, l’éco-score entre dans nos rayons textiles. Cette nouvelle étiquette éclaire le consommateur sur l’impact écologique de la production de leur vêtement. Chaque enseigne pourra, si elle le souhaite, l’accrocher sur les articles. Les plus mauvais élèves feront peut-être l'impasse.

Cet affichage environnemental est construit sur le système de création du tissu. Il inclut les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité, la consommation d’eau et des ressources naturelles, la durabilité et les effets des pollutions des milieux et des environnements.

un nombre de 0 à l'infini

L’objectif est d’informer, de sensibiliser et de limiter l’achat des articles issus de la fast-fashion. Concrètement, sur le jean, le t-shirt ou le pull un nombre de 0 à l’infini sera marqué. Plus il est haut moins le textile est éco-responsable. Pour rappel, l’industrie mondiale du textile représente 8% des gaz à effets de serre et est responsable de 20% de la pollution de l’eau potable.

Victoire française !



La Commission européenne valide l’affichage du coût environnemental des vêtements.

Un outil essentiel pour permettre aux consommateurs de connaître l’impact de leurs achats et aux producteurs responsables de se démarquer.



C’est aussi une réponse forte à… pic.twitter.com/XUYHXljYH9 — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) May 16, 2025

Cette avancée pour la France s’inclut dans «une réponse forte à l’ultra la fast-fashion, souvent produite dans des conditions bien moins exigeantes qu’en France et en Europe», a assuré la ministre de la Transition écologique lors de la validation de la Commission européenne à cette initiative. Agnès Pannier-Runacher y voit «un outil essentiel» qui sera en phase expérimentale pendant un an.

Un outil digital du gouvernement appelé Ecobalyse permet de calculer l'impact environnemental de nos vêtements s'ils ne disposent pas d'étiquette.