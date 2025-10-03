«Ils deviendront bientôt inarrêtables» : les feux de forêts seront plus meurtriers et coûteront de plus en plus cher, avertissent les experts

La communauté scientifique est inquiète. L'augmentation du nombre de feux de forêt ainsi que l'intensité croissante de chacun d'eux constituerait un phénomène qualifié de «désastre sociétal».

De futurs incendies incontrôlables ? Sur les 200 incendies les plus dévastateurs depuis les années 1980, 43% d'entre eux ont eu lieu dans les dix dernières années. Une tendance qui ne serait pas près de changer et qui pourrait devenir de plus en plus problématique.

Partout dans la planète, le constat semble implacable : les feux sauvages font flamber de plus en plus de forêts, chaque année. Les incendies ont ainsi coûté la vie à 135 personnes au Chili l'année dernière, ont détruit 18.000 bâtiments en Californie en 2018 et ont représenté des dégâts majeurs au Portugal, en Grèce ou encore en Australie dans les dernières années. Cette année, en janvier, les incendies ayant eu lieu à Los Angeles ont par exemple représenté des dégâts estimés à 150 milliards de dollars (127 milliards d'euros). Un record.

Toutes les régions sont sujettes à ce même fléau, qui coûte de plus en plus cher. Les feux représentant des dépenses supérieures à 1 milliard de dollars (850 millions d'euros) n'ont jamais été aussi nombreux, avec 100 d'entre eux concentrés dans les 10 dernières années alors qu'il n'y en avait eu que 100 autres en 30 ans, entre 2015 et 1985.

Le nombre d'incendies importants a triplé en 40 ans

Interrogé par The Guardian, le chercheur en pyrogéographie de l'Université de Tasmanie Calum Cunningham prévient : «nous assistons à un changement fondamental de l'impact des feux de forêt sur notre société». Pour lui, c'est «le changement climatique qui créé les conditions de ce désastre sociétal». Pour matérialiser ce phénomène dévastateur, les scientifiques ont démontré que les incendies dévastateurs, qui coûtent des vies et frappent massivement l'économie locale, ont proliféré ces dernières années.

Ils ont notamment analysé en détail les 200 incidents les plus coûteux depuis les années 1980, grâce à une base de donnée privée de l'assureur Munich Re. Ils mettent en évidence que la fréquence entre ces événements dramatiques a triplé depuis cette date, alors que la population n'a, elle, été multipliée que par 1,8.

«Les climatosceptiques ont profité de l'absence de données en la matière»

De même, ils déplorent que les conditions propices aux feux, c'est à dire la sécheresse de l'atmosphère et l'absence de végétation, se sont renforcées de manière significative dans les 40 dernières années. La moitié des feux survenus ont eu lieu alors que les zones concernées alertaient quant à des conditions faisant partie des 0,1% les plus critiques pour prévenir les incendies.

Pour cette raison, les scientifiques se montrent particulièrement sceptiques quant à une possible amélioration future : «Le changement climatique joue un rôle. Ce ne sont pas juste des feux plus importants, ce sont des incendies qui sont déclarés dans des conditions extrêmes et c'est pour cette raison qu'ils deviendront bientôt inarrêtables».

Grâce à ces études chiffrées, Calum Cunningham espère que certains sceptiques accepteront l'idée que «les choses vont de mal en pis». Il détaille : «Nous avons cherché quelles études expliquaient que la situation se détériore en terme de nombre et d'intensité de feux de forêt. Nous avions le sentiment qu'il y en aurait un certain nombre, mais il n'y en avait aucune. Les climatosceptiques ont profité de cette absence de données mais nous espérons que grâce à la nôtre, nous espérons que le sujet est clos. Les choses vont bel et bien de mal en pis».

Réduire les gaz à effet de serre et adopter de bons réflexes

Les auteurs de cette étude préconisent à la fois que les émissions de gaz à effet de serre soient réduits rapidement, mais invitent également à ce que les territoires boisés situés à proximité de zones habitées soient mieux protégées. L'un des fléau pointé du doigt par ces recherches est la présence de braises à l’intérieur des bâtiments, comme les feuilles. Il s'agit de combustibles que n'importe qui pourrait éliminer facilement, à condition d'être sensibilisé à cette cause.

Egalement contacté par le média britannique, l'analyste Hamish Clarke commente cette étude avec gravité : «C'est un travail important qui met des chiffres concrets sur un sujet très débattu déjà. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas rassurantes, les feux tuent de plus en plus de personnes et coûtent de plus en plus cher aux économies mondiales».