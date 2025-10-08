Toute l’actu en direct 24h/24
«Un paysage jamais vu par les hommes» : les pics de Californie n'auront plus de glaciers d'ici à 2100, alertent les scientifiques

L’étude révèle que la Sierra Nevada pourrait, dans moins d’un siècle, être totalement dépourvue de glace. [© @historycalendar / X ]
Par CNEWS
Publié le

D’ici à 2100, les glaciers de la Sierra Nevada en Californie auront disparu selon une nouvelle étude scientifique. Pour la première fois depuis plus de 20.000 ans, les sommets californiens pourraient offrir un paysage que l’humanité n’a jamais vu.

En Californie, les glaciers de la Sierra Nevada vivent leurs dernières décennies. Selon une étude parue la semaine dernière dans Science Advances, ils pourraient disparaître d’ici à 2100. Une première depuis l’arrivée de l’homme sur le continent américain.

Les chercheurs ont étudié quatre glaciers emblématiques de la chaîne : Conness, Maclure, Lyell et Palisade. Tous ont montré des signes de recul rapide. Ces masses de glace, formées il y a plus de 30.000 ans, étaient restées stables jusqu’au réchauffement des dernières décennies.

L’étude révèle que la Sierra Nevada pourrait, dans moins d’un siècle, être totalement dépourvue de glace, du jamais-vu depuis au moins vingt mille ans. «Nous serons les premiers à voir ces sommets sans neige ni glace. Un paysage jamais vu par les hommes», explique Andrew Jones, auteur principal et doctorant à l’université du Wisconsin-Madison.

Un signal d’alerte sur le climat dans le monde 

Les chercheurs ont prélevé des échantillons de roches pour dater la fonte et confirmer l’ancienneté des glaciers. Résultat : certains existaient bien avant la présence humaine en Amérique du Nord. Leur disparition marque une rupture dans l’histoire climatique de la région.

Aux États-Unis comme ailleurs, la tendance est la même. Selon les projections, près de 75 % des glaciers mondiaux pourraient fondre si la hausse des températures atteint 2,7 °C, ce qui est le scénario actuel. Dans l’ouest américain, les premiers relevés à la fin du XIXe siècle montraient déjà un recul continu.

Pour les scientifiques, la disparition des glaciers californiens est à la fois un signal d’alerte et un marqueur concret du changement climatique. 

Etats-Unis réchauffement climatique scientifiques

