Une montée des océans de 20 mètres submergerait plus de 100 millions de bâtiments sur la planète, selon une étude

Des scientifiques ont révélé que la hausse du niveau des océans risque de submerger plus de 100 millions de constructions avant la fin du siècle.

Seulement deux dizaines de mettre pourrait mettre en péril des millions de personnes et l'économie. Selon une récente étude l'Université canadienne McGill, parue dans la revue npj Urban Sustainability, plus de 100 millions d'infrastructures, notamment dans les pays du Sud, seraient menacées par une élévation des eaux de 20 mètres.

Cette recherche marque la première évaluation détaillée, bâtiment par bâtiment, des conséquences à long terme de la crue sur les structures en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé des images satellites et des données d'altitude afin d'estimer le nombre d'édifices qui seraient sous l'eau selon différents scénarios sur plusieurs siècles.

«La montée du niveau de la mer est une conséquence lente, mais inéluctable, du réchauffement climatique qui affecte déjà les populations côtières et qui se poursuivra pendant des siècles. On parle souvent d'une élévation du niveau de la mer de quelques dizaines de centimètres, voire d'un mètre, mais en réalité, il pourrait continuer à augmenter de plusieurs mètres si nous ne cessons pas rapidement de brûler des combustibles fossiles», a déclaré la professeure Natalya Gomez, coauteure de l'étude.

45 millions de bâtiments menacés par 5 mètres supplémentaires

Même si les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, adopté en décembre 2015 lors de la COP21, étaient atteints avec une neutralité carbone d'ici à 2050, les prévisions restent alarmantes.

Sur les 840 millions d'habitations étudiées, environ trois millions seraient vulnérables à une augmentation de seulement 50 centimètres des océans, tandis que 90 centimètres toucheraient cinq millions de maisons d'ici à 2100. Une montée de 5 mètres affecterait environ 45 millions de bâtiments et une augmentation de 20 mètres impacterait jusqu'à 136 millions d'édifices.

À l'échelle planétaire, les impacts seraient catastrophiques, particulièrement pour les pays les plus pauvres qui sont moins aptes à se protéger des inondations. Environ 30% de la population mondiale vit à moins de 50 km des côtes, et 20 des 26 plus grandes villes sont situées près de la mer.

L'Afrique compterait le plus grand nombre de constructions affectées dans les premières phases selon les données collectées, mais avec l'intensification de la montée des océans, l'Asie du Sud-Est deviendrait rapidement la région la plus touchée.

Au Bangladesh, par exemple, une montée de 2 mètres inonderait plus de 10% des locaux existants. Ce taux atteindrait 17% au Vietnam, tandis qu'en Égypte, plus d'un million de bâtisses seraient exposées à seulement un mètre de plus. En Indonésie, jusqu'à 40% des bâtiments près des côtes seraient menacés par une élévation de 5 mètres.

«Nous serons tous touchés par l'élévation du niveau de la mer»

Toutefois, les régions bien au-delà de celles directement menacées ne seraient pas à l'abri pour autant, d'après Eric Galbraith, autre professeur impliqué dans l'étude à McGill. «Nous serons tous touchés par les changements climatiques et l'élévation du niveau de la mer, que nous vivions ou non au bord de l'océan. Nous dépendons tous des biens, des aliments et des carburants qui transitent par les ports et les infrastructures côtières exposés à la hausse du niveau de la mer. La perturbation de ces infrastructures essentielles pourrait perturber notre économie et notre système alimentaire interconnectés à l'échelle mondiale», a-t-il expliqué.

La carte interactive de l'étude permet d'identifier précisément les zones à risques afin d'aider les gouvernements à élaborer des plans d'action, notamment la construction ou le renforcement de digues et barrières côtières, la création de zones naturelles pour protéger les côtes (mangroves, marais salants) ou encore la relocalisation planifiée des communautés les plus vulnérables.

«Il est impossible d'échapper à une élévation, même modérée, du niveau de la mer. Plus tôt les communautés côtières pourront s'y préparer, meilleures seront leurs chances de continuer à prospérer», a déclaré Maya Willard-Stepan, auteure principale de l'étude.