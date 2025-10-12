«Ce qui était considéré comme rare semble maintenant se généraliser» : cette découverte au fond de l'océan Antarctique inquiète les scientifiques

Une équipe de scientifiques a récemment fait une découverte plus qu’inquiétante. Ils auraient identifié plus de quarante fuites de méthane au fond de l'océan Antarctique.

Des prévisions climatiques alarmantes. Une équipe de scientifiques, munie de véhicules télécommandés et de plongeurs expérimentés, ont récemment échantillonné plusieurs sites de la mer de Ross, une baie de l’océan Antarctique. À des profondeurs comprises entre 5 et 390 mètres, ils y ont découvert plus de quarante fuites de méthane, selon une étude publiée le 1ᵉʳ octobre par Nature Communications.

Le méthane est l’un des principaux gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, après le dioxyde de carbone. D’énormes quantités se trouvent piégées depuis des millénaires dans des réservoirs situés sous les fonds marins.

un seul suintement actif confirmé en Antarctique

Ce gaz invisible et polluant pour le climat peut s'échapper dans l'eau par des fissures, se manifestant souvent sous forme d'un flot de bulles remontant jusqu'à la surface de l'océan.

Les suintements de méthane sont relativement courants à l'échelle mondiale, mais il n'y avait auparavant qu'un seul suintement actif confirmé en Antarctique, a déclaré Sarah Seabrook, scientifique marine et auteure du rapport Earth Sciences New Zealand, un organisme de recherche. «Ce qui était considéré comme rare semble maintenant se généraliser», a-t-elle déclaré à CNN.

Des répercussions sur la vie marine

Chaque suintement découvert a suscité un «enthousiasme immédiat», rapidement remplacé par de l'anxiété et de l'inquiétude, a déclaré Sarah Seabrook.

Les scientifiques craignent que ces suintements puissent rapidement transférer du méthane dans l'atmosphère, ce qui en ferait une source de pollution contribuant au réchauffement climatique, non actuellement prise en compte dans les prévisions du changement climatique. Ils craignent également que le méthane ait des répercussions en cascade sur la vie marine.

Dans l'Arctique, l'augmentation des rejets souterrains de méthane est liée aux impacts du changement climatique, selon la scientifique marine, notamment à la hausse des températures, à la variation du niveau de la mer et à la lente et continue remontée des terres après la fonte des glaciers lors de la dernière période glaciaire.

Le changement climatique pourrait accroître les suintements de méthane, qui accélèreront eux-mêmes le changement climatique. Les scientifiques retourneront en Antarctique la semaine prochaine pour deux mois afin d'analyser les suintements plus en détail.