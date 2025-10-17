Cueillette des champignons : voici le montant de l’amende que vous pouvez recevoir en cas de quantité excessive

En ce début d’automne, les sorties en forêt pour cueillir des champignons se multiplient, mais il ne faut pas oublier que cette activité est encadrée par la loi en France. La cueillette excessive est donc interdite et passible d’une amende.

Cèpes, bolets et girolles, autant de champignons que les Français adorent. Et pour en manger, beaucoup d’entre eux sont prêts à les cueillir. C’est ce qui fait de la cueillette de champignons l’une des activités phares de l'automne. Toutefois, gare aux excès, cette activité n’est pas totalement libre et reste encadrée par des lois. Un non-respect de ces règles expose les cueilleurs à une contravention qui peut s’avérer plus ou moins chère en fonction de la quantité ramassée.

De 150 euros à 75.000 euros d’amende et cinq ans de prison

Cueillir des champignons ne se fait pas n’importe où, ni n’importe comment. Il est important de savoir si le terrain est une propriété privée ou celle de l’État, comme c’est le cas avec les forêts domaniales. Et même si la cueillette y est autorisée, cette dernière doit «rester dans le cadre d’une consommation familiale et si les prélèvements sont raisonnables, c'est-à-dire qu'ils n’excèdent pas 5 litres par personne et par jour», précise l’Office National des Forêts.

Au-delà de ces cinq litres autorisés, soit un panier de cinq kilogrammes, le cueilleur s’expose à une amende. Selon l’article R163-5 du Code forestier, entre cinq et dix litres, la sanction est de 135 euros, et pour une cueillette dépassant les dix litres, il s’agit d’un délit passible de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende, précise l’article L163-11 du Code forestier.

Par ailleurs, dans d’autres espaces, cueillir un seul champignon peut être considéré comme du vol. C’est le cas des forêts privées où les champignons appartiennent au propriétaire du sol. Dans ces lieux, la cueillette est quand même possible, mais sous condition que le propriétaire du terrain donne son accord.

Une récolte sans autorisation inférieure à dix litres équivaut à une contravention de 750 euros. Et si le panier dépasse les dix litres, la sanction peut aller jusqu’à 75.000 euros avec cinq ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes (plusieurs personnes ou complices, actes de dégradations…).