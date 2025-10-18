Australie : de nouvelles espèces de grenouilles et de gecko découvertes au nord du pays

Dans le détroit de Torres, entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur une petite île montagneuse, un gecko et deux grenouilles inconnus de la science ont été étudiés.

Jusque-là éloignées des regards, trois nouvelles espèces animales ont été découvertes au nord de l’Australie. Sur l’île de Dauan, le professeur de l’Université James Cook, Conrad Hoskin, a observé deux grenouilles et un gecko non identifiés.

Sur cette île de 3 kilomètres carrés, proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le spécialiste déclare avoir «trouvé rapidement le gecko». Nommé Nactus simakal, d’après le nom de la montagne qui constitue l’île, il est composé de longues pattes et de bandes blanches dessinées sur son corps.

grenouilles pondeuses

Après cette première découverte, Conrad Hoskin explique avoir entendu «deux appels de grenouilles vraiment distincts» lors d’une nuit pluvieuse, qu'il a pu observer dans la foulée. L’une des deux est «très petite, de la taille de mon ongle, mais super bruyante», décrit-il. Cette petite espèce a été baptisée Choerophyrne koeypad, signifiant «montagne rocheuse».

Two new microhylid frog species described from Dauan Island 🐸

Described by Dr Conrad Hoskin, the Gobakula Frog (Callulops gobakula) & Koeypad Frog (Choerophryne koeypad) add 2 new genera to AU's frog list, highlighting knowledge gaps we still have for frogs in the Torres Strait pic.twitter.com/YN0DBtiWlQ — FrogID (@FrogIDAus) October 16, 2025

Puis dans ses recherches, un plus gros batracien est apparu. Son croassement est similaire à celui «d’une grenouille verte et il vit dans les fissures des roches», il a été nommé Callulops gobakula, qui signifie «rochers».

Ces deux espèces ont beau appartenir à la famille des grenouilles, elles ne passent pas par la forme de têtard. Comme beaucoup d’espèces de microhylides en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, elles éclosent à partir d’œufs pondus.

Ses résultats publiés dans la revue Zootaxa ont été applaudis par le conseiller de l’île de Dauan, mettant «en évidence à quel point notre île est spéciale», a-t-il conclu. D’autres espèces pourraient ainsi venir à être découvertes.