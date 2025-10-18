Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Australie : de nouvelles espèces de grenouilles et de gecko découvertes au nord du pays

Comme beaucoup d’espèces de microhylides en Nouvelle-Guinée et en Australie, elles naissent à partir d’œufs pondus. [Capture d'écran X @FrogIDAus]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans le détroit de Torres, entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur une petite île montagneuse, un gecko et deux grenouilles inconnus de la science ont été étudiés.

Jusque-là éloignées des regards, trois nouvelles espèces animales ont été découvertes au nord de l’Australie. Sur l’île de Dauan, le professeur de l’Université James Cook, Conrad Hoskin, a observé deux grenouilles et un gecko non identifiés.

Sur cette île de 3 kilomètres carrés, proche de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le spécialiste déclare avoir «trouvé rapidement le gecko». Nommé Nactus simakal, d’après le nom de la montagne qui constitue l’île, il est composé de longues pattes et de bandes blanches dessinées sur son corps.

grenouilles pondeuses

Après cette première découverte, Conrad Hoskin explique avoir entendu «deux appels de grenouilles vraiment distincts» lors d’une nuit pluvieuse, qu'il a pu observer dans la foulée. L’une des deux est «très petite, de la taille de mon ongle, mais super bruyante», décrit-il. Cette petite espèce a été baptisée Choerophyrne koeypad, signifiant «montagne rocheuse».

Puis dans ses recherches, un plus gros batracien est apparu. Son croassement est similaire à celui «d’une grenouille verte et il vit dans les fissures des roches», il a été nommé Callulops gobakula, qui signifie «rochers».

Ces deux espèces ont beau appartenir à la famille des grenouilles, elles ne passent pas par la forme de têtard. Comme beaucoup d’espèces de microhylides en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, elles éclosent à partir d’œufs pondus.

Sur le même sujet «Des effets sur le climat mondial» : la forêt tropicale australienne passe du statut de puits de carbone à celui de source d'émissions, une première Lire

Ses résultats publiés dans la revue Zootaxa ont été applaudis par le conseiller de l’île de Dauan, mettant «en évidence à quel point notre île est spéciale», a-t-il conclu. D’autres espèces pourraient ainsi venir à être découvertes. 

AustralieGrenouille

À suivre aussi

Australie : 55 ans après la disparition d'une fillette, sa famille menace de dévoiler l'identité du principal suspect
Le Grand Prix d'Australie aura lieu sur le circuit de Phillip Island.
MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix d’Australie
Nick Cummins a mis un terme à sa carrière il y a une dizaine d'années.
Rugby : un ancien joueur australien sauve la vie d’une fillette de 3 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités