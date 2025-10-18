Réchauffement climatique : le Pacifique Nord atteint des records de chaleur, les scientifiques pris au dépourvu

Entre la côte est asiatique et la côte ouest américaine, l’océan s’est réchauffé plus rapidement que ce qui était prévu par les scientifiques. Plusieurs phénomènes peuvent être à l’origine de ce réchauffement.

Un été record. Les eaux du Pacifique Nord ont connu des températures encore jamais atteintes jusque-là. Des études ont été réalisées sur la même zone plusieurs années d’affilés entre la côte est asiatique et la côte ouest américaine, et cette année, une hausse étonnante inquiète les scientifiques.

Le phénomène, connu sous le nom de «blob chaud», montre que la région s’est réchauffée en un temps record sur les deux dernières années. La température de la surface de l’océan entre juillet et septembre a ainsi révélé une augmentation de 0,25 °C par rapport à 2022.

rien de nouveau sous le soleil

Le réchauffement climatique en lui-même n’est pas une surprise, le corps scientifique alerte depuis plusieurs décennies sur la hausse des températures de l’océan. L’inquiétude porte sur l’étendue de la zone, qui représente environ dix fois la Méditerranée, et la répétition de ces épisodes chauds.

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette chaleur inédite. D’après la BBC, un effet naturel aurait impacté ces températures : les vents. Cet été, des vents plus faibles ont été observés, et la chaleur du soleil est restée plus facilement à la surface sans se mélanger avec les eaux fraîches plus en profondeur.

De plus, comme l’observe le Berkeley Earth, les réglementations internationales en matière de carburants maritimes pourraient avoir amplifié le phénomène. En 2020, l’Organisation maritime internationale (OMI), dépendante de l’ONU et en charge de la réglementation du transport maritime, a imposé une limitation à 0,5 % de la teneur en oxydes de soufre dans le carburant utilisé par les navires commerciaux.

Cette substance chimique crée des aérosols lorsqu’elle est brûlée, qui reflètent la lumière du soleil et qui ont un effet de refroidissement local. Concrètement, dans cette zone du pacifique où la navigation internationale est dense, toutes ces émissions de soufre ont pu réduire la température des eaux de plusieurs dixièmes de degré. Ainsi, l’élimination de ce soufre peut potentiellement entraîner le réchauffement des océans.