COP 30 : les pays réunis au Brésil adoptent un accord climatique sans plan de sortie des énergies fossiles

Alors qu’une trentaine de pays menaçaient de ne pas signer l’accord climatique de la COP 30 en raison de l’absence de mention des énergies fossiles, un nouvel accord vient d’être trouvé. Toutefois, il reste nettement moins contraignant sur ce point que ce que certains pays espéraient.

Le 10 novembre dernier, la COP 30 a officiellement débuté à Belém, au Brésil. Des dizaines de pays se sont réunis pour tenter de trouver des solutions face au réchauffement climatique.

Cependant, alors que la conférence s’est clôturée ce vendredi 21 novembre, une trentaine de pays ont refusé de signer l’accord climatique, dénonçant l’absence de toute mention des énergies fossiles.

Face à la pression, le président de la COP 30, le diplomate André Correa do Lago, a annoncé ce samedi 22 novembre son intention lancer une prochaine «feuille de route» sur la sortie des énergies fossiles, ainsi qu'une seconde contre la déforestation, pour les pays volontaires. Ainsi, les pays réunis en Amazonie brésilienne ont adopté au cours de la journée la principale décision de conférence sur le climat de l'ONU. Le document, fruit de douloureux compromis au terme de deux semaines de négociations, a été adopté par consensus, aucun des près de 200 pays membres de l'accord de Paris n'ayant manifesté d'objection.

Ainsi, à ce stade, aucun plan de sortie des énergies fossiles n'a été trouvé, ni signé. Une déception pour la France, la Belgique ou encore le Royaume-Uni.

«Nous savons que certains d'entre vous avaient des ambitions plus grandes» pour certains des sujets abordés pendant la réunion de l'ONU sur le climat, a reconnu le diplomate brésilien, alors que certains pays espéraient une décision contraignante de la COP sur le pétrole, le gaz et le charbon.

Une trentaine de pays menacent de ne pas signer l'accord

En effet, jeudi 20 novembre, ces pays ont écrit à la présidence brésilienne de la COP 30 pour demander l’inclusion d’une feuille de route visant à sortir des énergies fossiles.

«Nous sommes profondément préoccupés par la proposition actuelle, à prendre ou à laisser», ont écrit la Colombie, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et plusieurs autres pays, selon une liste fournie par la délégation colombienne à l’AFP. La France et la Belgique ont confirmé leur signature.

«Nous vous devons l'honnêteté : sous sa forme actuelle, la proposition ne remplit pas les conditions minimales pour un résultat crédible à cette COP», poursuivaient-ils. «Nous ne pouvons pas soutenir un texte qui n'inclue pas de feuille de route pour une transition juste, ordonnée et équitable vers la sortie des combustibles fossiles».

Cependant, selon un négociateur souhaitant conserver l’anonymat, des pays comme la Chine, l’Inde, l’Arabie Saoudite, le Nigeria et la Russie ont opposé une fin de non-recevoir à cette initiative.

En plein développement industriel, économique et commercial, ces pays refusent en effet de se priver d'énergies dont ont bénéficié les Occidentaux pendant tant d'années.