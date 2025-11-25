«Rassurez-vous amis français» : la Chine promet «de nouveaux pandas géants» pour la France

L'ambassade de Chine à Paris a promis ce mardi que «de nouveaux pandas géants arriveront dans le futur» en France. Huan Huan et Yuan Zi, les désormais anciennes stars du zoo de Beauval, ont pris l'avion afin de rentrer dans leur pays natal.

Nos deux pandas préférés s'en vont. Ce mardi, l'avion transportant les pandas géants, Huan Huan et Yuan Zi, s'est envolé vers la Chine.

Toutefois, Chen Dong, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Paris, a promis l'arrivée en France «de nouveaux pandas géants dans le futur».

Yuandudu et Huanlili restent en France

Ces deux pandas sont rapatriés définitivementdans leur pays natal pour des raisons médicales, après avoir été prêtés treize ans par Pékin. Huan Huan souffre d'«insuffisance rénale», a affirmé le directeur du ZooParc, Rodolphe Delord.

Les deux stars du zoo avaient donné naissance à trois bébés, dont un mâle parti en Chine en 2023, mais également les deux jumelles Yuandudu et Huanlili, qui devraient rester au zoo de Beauval au moins jusqu'en janvier 2027.

Un partenariat qui devrait se prolonger dans les années à venir. Rodolphe Delord espère «entamer des discussions» avec Pékin pour «faire venir d'autres pandas dans le futur».

En dehors de la Chine, seulement une vingtaine de parcs zoologiques possèdent ces herbivores. Un atout diplomatique majeur pour l'Empire du Milieu afin de renforcer ses relations avec d'autres pays.