Voici les espèces animales les plus menacées d’extinction, selon une étude

L'UICN a répertorié plus de 18.000 espèces animales menacées en 2025. Un nombre en hausse par rapport à 2024. Voici les familles d'animaux les plus touchées.

18.109. C'est le nombre d'espèces animales menacées d'extinction en 2025, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En 2024, 17.832 espèces étaient menacées d'extinction, soit une hausse de 1,55%.

Les poissons, la famille la plus concernée

Dans le détail, la famille des poissons est la plus menacée d'extinction, avec 4.046 espèces, car touchée par les pesticides et la surpêche, selon l'UICN. Les amphibiens sont les suivants sur la liste avec 2.873 espèces, à savoir 16% des espèces animales en proie à une disparition. Une part plus élevée qu'en 2007 (23%).

Ils sont suivis de près par les insectes et les mollusques, dont le nombre d'espèces menacées en 2025 s'élève respectivement à 2.565 et 2.473.

D'après l'UICN, les reptiles, dont de nombreuses espèces vivent dans des forêts tropicales, sont menacés par la déforestation et voient 1.846 de leurs congénères touchés par un avenir incertain.

Les mammifères, eux, représentent 8% des espèces animales en proie à une disparition, soit 1.363 espèces. Une part bien plus faible par rapport à 2007. Enfin, les oiseaux sont les moins concernés puisque 1.311 espèces de cette famille sont menacées d'extinction, soit 7%.

Au total, le nombre d'espèces animales menacées augmente au fil des années, touchées notamment par le changement climatique. 2024 est devenue l'année la plus chaude jamais mesurée.