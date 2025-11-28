«Une victoire historique pour les requins» : pourquoi 70 espèces de squales vont bénéficier d'une protection renforcée

La protection de plus de 70 espèces de requins et de raies a été renforcée, ce vendredi 28 novembre, par l’adoption de nouvelles mesures proposées par l’organisme mondial de référence sur le commerce des espèces sauvages.

Interdire le commerce des requins-baleines, des raies manta et des raies mobula : c’est la décision prise ce vendredi par l’organisme mondial chargé du commerce des espèces sauvages. Les pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) ont adopté par consensus une régulation plus étroite afin de renforcer la protection de plus de 70 espèces de requins et de raies.

Destiné à protéger les animaux et plantes les plus menacés au monde, cet accord intervient au lendemain de l’interdiction du commerce du requin océanique, une espèce en danger critique d’extinction.

Des animaux en voie d’extinction

Cette série de nouvelles mesures a notamment été saluée par les défenseurs de la nature et les experts qui ont averti que de nombreuses espèces de requins et de raies font face à une pression croissante due à la surpêche et au changement climatique.

Pour Barbara Slee, la directrice de programme du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), il s’agit «d’une victoire historique» pour les requins, qui selon elle, «doivent être considérés comme une question de protection de la nature et non comme une ressource pour la pêche».

«Cela devrait marquer la fin de la surpêche et une nouvelle vague d'espoir pour les requins», a-t-elle ajouté.

Plus d'un tiers des espèces de raies et de requins sont menacées d'extinction, principalement en raison de la surpêche, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Beaucoup sont recherchées pour leurs nageoires, leur foie, ou leur chair, tandis que d'autres sont tuées accidentellement par des filets de pêche visant d'autres espèces.