Voici les 8 pays où la qualité de l’eau potable est la plus saine

L'un des organismes les plus reconnus pour ses données sur la qualité de l'eau a publié une liste de pays avec la qualité de leur eau potable. CNEWS vous résume quels sont les 8 pays où la qualité de l'eau est la plus saine.

L'eau potable la plus saine du monde est en Europe. C'est ce que révèlent les données de l'Environmental Performance Index (EPI), l'un des organismes les plus reconnus pour ses données sur la qualité de l'eau.

Les pays ont été notés en se basant sur plusieurs critères, notamment le nombre d'années de vies en bonne santé perdues à cause d'une eau potable dangereuse, sur 100.000 personnes. Et c'est huit pays ont obtenu la note exceptionnelle de 100/100.

L'Allemagne

Nos voisins allemands peuvent boire normalement l'eau du robinet, car sévèrement contrôlée, et s'alimentent notamment grâce à ses forêts et ses sources souterraines. Seulement 21% des ressources en eau sont utilisées en Allemagne, pour ses plus de 83 millions d'habitants.

Les États-Unis

Les États-Unis sont le seul pays hors de l'Europe à avoir une qualité d'eau des plus saines, et ce malgré la crise sanitaire de Flint en 2014, provoquant la mort d'au moins douze personnes. Cette ville du Michigan avait puisé de l'eau dans une rivière polluée afin de faire des économies, mais le réseau d'eau potable avait été alors contaminé au plomb.

La Finlande

La Finlande et ses 5 millions d'habitants peuvent profiter d'une eau potable de très bonne qualité. Le «Pays des Mille Lacs» en compte en fait près de 200.000, ainsi qu'une quantité importante de rivières, cours d'eau et étangs.

La Grèce

La Grèce est également présente dans la liste, mais doit faire face depuis plusieurs années à des périodes de sécheresse intenses. Le pays est en proie à de graves problèmes d'approvisionnement en eau après avoir connu en 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Le jeudi 30 octobre 2025, le ministre de l'Énergie et de l'Environnement, Stavros Papastavrou, avait d'ailleurs annoncé un «plan ambitieux de 2,5 milliards d'euros» sur dix ans, pour assurer les ressources en eau du pays des Hellènes.

L'Irlande

En Irlande, l'eau potable est saine. 82% des Irlandais s'approvisionnent en eau potable auprès d'Irish Water et environ 65% ont accès au service d'assainissement.

L'Italie

L'Italie est l'un des pays européens où les citoyens consomment le plus d'eau, selon l'Institut national italien des statistiques (ISTAT) en 2022. La même année, 8 milliards de mètres cubes d'eau potable ont été acheminés dans les conduites municipales. D'après ce même institut, l'Italie a perdu en 2022 42,4% de son eau potable.

Le Royaume-Uni

Depuis le Brexit en 2020, le Royaume-Uni n'est plus tenu d'atteindre les objectifs européens de qualité de l'eau. Pour autant, l'eau potable britannique n'en reste pas moins saine selon l'EPI.

La Suisse

La Suisse, dont la population s'élève à plus de 9 millions de personnes, complète cette liste des pays où la qualité de l’eau potable est la plus saine. Cette eau potable provient des sources, des nappes phréatiques et des lacs. Le Conseil fédéral, qui exerce le pouvoir exécutif en Suisse, a ouvert ce mercredi une consultation sur un projet de loi visant à améliorer la qualité de l'eau potable.

Un classement qui révèle assez étonnamment que la France se classe à la 28e place, la qualité de son eau n'étant pas des plus irréprochable, avec une note de 87,6/100.