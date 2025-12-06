Grippe aviaire : manchots, vautours... Au zoo de Paris, la campagne de vaccination bat son plein

La campagne de vaccination des animaux du zoo de Paris est en cours et concerne de nombreux animaux, afin d'éviter des cas de propagation du virus de la grippe aviaire.

Tous comme les humains, les animaux du zoo de Paris ont le droit à leur campagne de vaccination hivernale, contre la grippe aviaire. En effet, les nombreux pensionnaires du zoo sont vaccinés tous les ans à cette période de l'année, afin de se protéger de ce virus dont le pic de circulation est atteint en décembre dans l'Hexagone.

À Paris, seules les espèces qui vivent à ciel ouvert ou dans des volières aux mailles assez grandes pour permettre des contacts avec les oiseaux sauvages sont vaccinées : calao, vautours, nandous, autruches, marabouts et grues.

Pour celles qui évoluent dans la grande volière ou la serre tropicale, «on considère que les risques sont moindres et que les mesures de biosécurité mises en place sont suffisantes», a expliqué la vétérinaire Sylvie Laidebeure. Des pédiluves sont installés à l'entrée des enclos, et l'hygiène des mangeoires est particulièrement surveillée pour éviter la contamination de la nourriture par des oiseaux sauvages.

Un vaccin précurseur

Encore minoritaire dans les zoos européens, la vaccination contre la grippe aviaire est obligatoire et est pratiquée dans les parcs français depuis 2006. Et ce, bien avant les élevages hexagonaux, où le vaccin, qui est le même pour toutes les espèces, et utilisé avec un dosage adapté, n'a été autorisé qu'en 2023.

Cette vingtaine d'années de retour d'expérience a donné lieu à des publications scientifiques sur les résultats de la vaccination «suite au travail conjoint des zoos français», a souligné Sylvie Laidebeure, ajoutant que les limites du vaccin sur certaines espèces étaient connues.