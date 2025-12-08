«On ignore d’où il vient» : un castor sauvage aperçu pour la première fois dans le Norfolk depuis 400 ans (vidéo)

Pour la première fois depuis 400 ans, un castor sauvage a été aperçu et filmé dans la région du Norfolk au Royaume-Uni. Un retour inattendu entouré de mystère et porteur d'espoir.

Une découverte incroyable. Pourtant exterminé en Angleterre au début du XVIe siècle, un castor sauvage a été filmé dans le Norfolk. Une première en quatre siècles ans pour la région.

L’animal a été filmé alors qu’il construisait une hutte sur la rivière Wensum à Pensthorpe, une réserve naturelle du Norfolk. C’est la première fois qu’un castor vivant à l’état sauvage est observé dans le comté depuis le début de la réimplantation de l’espèce dans la campagne anglaise en 2015.

«Cet animal est apparu soudainement dans notre réserve. On ignore d'où il vient, mais il a trouvé ce que je considère comme un habitat idéal pour un castor», a déclaré Richard Spowage, le gestionnaire de la réserve.

Laissée à l’état sauvage, cette rivière permettrait au castor de «se déplacer dans les marais adjacents à la recherche de nourriture», a-t-il ajouté au Guardian.

Dispersion naturelle ou réintroduction illégale ?

Herbivore nocturne, le castor «coupe des arbres et amasse de la nourriture pour l'hiver. Ainsi, quand il fera trop froid ou en cas de fortes inondations, il pourra rester au chaud dans sa petite hutte».

Les membres de la réserve ont commencé à penser qu’un castor vivait sur le territoire lorsque des souches d’arbre taillées de façon typique du castor ont été découvertes. Toutefois, aucune réintroduction légale n’a été autorisée dans la région, ce qui interroge sur les conditions d’arrivée de l’animal.

«Il pourrait s'agir d'un castor sauvage se dispersant naturellement», a déclaré Emily Bowen, porte-parole du Beaver Trust, une association caritative qui vise à réintroduire les castors pour régénérer les paysages.

Une autre possibilité est celle d’un «bombardement de castors», une pratique de militants pour réintroduire illégalement l’espèce. Actuellement, il existe dix populations sauvages distinctes recensées en Angleterre.