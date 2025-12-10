La production alimentaire et d'énergie fossile cause 5 milliards de dollars de dommages environnementaux par heure, selon l'ONU

Chaque heure, la production agricole et énergétique mondiale représente un coût environnemental de 5 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros).

Une destruction progressive de la planète. Comme le montre une récente étude de l'ONU, l'agriculture et la production d'énergie fossile internationale sont à l'origine de dégâts estimés à plusieurs milliards d'euros. Les scientifiques appellent à mettre fin à ce fléau avant qu'un effondrement ne «devienne inévitable».

Selon les analystes, l'ensemble des causes de la crise environnementale actuelle s'aggravent, la population grandissant, les demandes en énergie et en alimentation aussi et la manière de produire de l'énergie pour suivre ces besoins restant majoritairement destructrice pour la planète. Pour changer la donne et inverser le cours des choses, il faudrait faire preuve de courage politique, selon les experts.

Chaque année, selon ce rapport, la note de dégâts environnementaux, en pollution, destruction énergétique ou en énergie fossile brûlée est estimée à 38,7 billions d'euros. Cela représente 4,3 milliards d'euros chaque heure. Près de la moitié de ce coût provient de la chaîne alimentaire, un quart émanant du transport et un dernier quart de l'électricité et de l'énergie fossile.

«un appel urgent à transformer notre société humaine»

En outre, selon cette étude, les coûts d'une action rapide seraient bien moindres par rapport à ceux d'une inaction comme celle que déplorent actuellement les chercheurs. Au long terme, les bénéfices pourraient atteindre quelque 17 milliers de milliards par an, à partir de l'année 2070 et même 85 milliers de milliards à partir de 2100. Dans ce sens, Robert Watson, coprésident de cette étude, explique que «nous avons besoin de pays et de secteurs privés visionnaires pour reconnaître que le profit passe par s'attaquer à ce problème et non pas l'ignorer».

Selon le «Global Environnment Outlook 7», écrit par 200 chercheurs, la crise climatique, la destruction de la biodiversité et la pollution ne peuvent d'ailleurs plus simplement être considérés comme facteurs d'une crise environnementale. «Ils affectent tous notre économie, notre sécurité alimentaire, notre sécurité en matière d'eau potable, notre santé et sont des problèmes d'échelle nationale, créant d'autres fléaux sécuritaires, entraînant parfois des conflits dans certaines régions du monde», a développé Robert Watson.

Egalement coprésident de cette recherche, Edgar Gutirrez-Espeleta a ajouté : «C'est un appel urgent à transformer notre société humaine avant qu'elle ne s'effondre et que cette chute ne devienne inévitable». Pour lui, des solutions s'offrent encore aux décisionnaires, qui doivent cependant s'empresser de les mettre en place avant qu'il ne soit trop tard. «Il faut un certain courage pour agir en conséquence face à la magnitude et à la vitesse de cette demande historique», prévient-il. Il précise enfin que la fenêtre d'action «est en train de se fermer rapidement».