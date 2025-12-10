Yvelines : 2.300 enfants primés au concours «Nos amis les arbres autour de nous» qui sensibilise les habitants à l'environnement

À l’occasion de la 37e édition du Cycle d’Éducation à l’Environnement, l'association Yvelines Environnement a organisé un nouveau jeu-concours, afin de sensibiliser sur l'importance fondamentale des arbres dans notre écosystème. Le 5 mai dernier, 2.300 enfants de 3 à 15 ans ont été récompensés.

Au cœur de notre planète, les arbres jouent un rôle essentiel en purifiant l'air, abritant la biodiversité ou régulant le climat. Pour souligner leur valeur, l'association Yvelines Environnement, parrainée par le ministère de l’Agriculture, a choisi ce thème pour son nouveau concours «Nos amis les arbres autour de nous».

Le 5 mai dernier a eu lieu la cérémonie récompensant les lauréats du concours. «Cette année, plus de 2.300 lauréats ont été récompensés pour leur créativité et leur engagement en faveur de la nature», a précisé l'association Yvelines Environnement.

Cette année, plus de 2.300 lauréats ont été récompensés ©Yvelines Environnement

La remise des prix a pris place au Palais des Congrès de Versailles, où les lauréats ont remporté des sorties pédagogiques environnementales dans le département, tandis que tous les autres participants ont reçu un diplôme pour leur travail.

Florence Fortier Dauchez, responsable du Cycle d'Education à l'Environnement, en a profité pour appeler la jeunesse à «vivre en harmonie avec son environnement».

Une exposition des oeuvres primées

«Ne cessez jamais de l'observer, d'apprendre à mieux le connaître et surtout à le préserver», les a-t-elle encouragés.

Par ailleurs, une exposition des œuvres primées va être organisée à la Bergerie Nationale de Rambouillet dès le 4 juillet pour se poursuivre jusqu'au 30 août. A l'issue, les lauréats pourront récupérer leur travail.

Destiné aux jeunes Yvelinois âgés de 3 à 15 ans, ainsi qu'aux personnes en foyers d’hébergement, le concours consistait à remplir une grille de mots-croisés avec des mots liés aux plantes pérennes, en résolvant les indices cachés.

Les oeuvres récompensées seront exposées durant l'été ©Yvelines Environnement

Ensuite, il fallait illustrer le thème, «Nos amis les arbres autour de nous», avec des dessins et/ou maquette. Avec près 73.000 espèces d’arbres recensées sur la Terre, dont environ 9.000 espèces restant à découvrir, le choix était donc plus que vaste pour les participants.

Environ 38 % de ces espèces sont menacées d’extinction, selon l'Évaluation mondiale des arbres intégrée de la «liste rouge» de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), d'où la nécessité de sensibiliser sur ce «symbole de la vie, de croissance et de fécondité».

En 2025, le concours portait sur «Nos amis les amphibiens» pour «responsabiliser les jeunes et les adultes en leur proposant une meilleure connaissance de leur environnement, tout en nourrissant leur envie de le protéger et de le conserver au mieux, ensemble», précise le site de l'association.