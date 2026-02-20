L'ADN d'un lion permet de condamner des braconniers pour la première fois

Au Zimbabwe, l’ADN d’un lion a été utilisé pour identifier formellement un animal braconné et obtenir la condamnation de deux hommes. Une première mondiale qui pourrait changer la manière de poursuivre ce type de crime.

C’est une décision judiciaire qui pourrait marquer un tournant sur le braconnage en Afrique. En mai 2024, les équipes du parc national de Hwange se sont inquiétées après l’arrêt brutal du signal d’un collier émetteur porté par un lion mâle, suivi dans le cadre d’un programme scientifique.

Les enquêteurs ont retracé sa dernière position connue. Sur place, ils ont découvert un piège auquel était accrochée une touffe de fourrure. Les recherches ont rapidement conduit à un village voisin au sein duquel deux hommes ont été interrogés. Les policiers y ont retrouvé, puis saisi, trois sacs de viande, seize griffes et quatre dents de lion.

Jusqu’ici, ce type de découverte n’avait pas toujours suffi à obtenir des condamnations. Au Zimbabwe, la simple possession de parties de lion ne constitue pas automatiquement une infraction. Les suspects justifient souvent la possession d’os, de crânes ou même de fourrures par des animaux qui seraient morts de causes naturelles. Cette zone grise a longtemps compliqué les poursuites.

Mais cette fois, les enquêteurs ont disposé d’un atout majeur. Un échantillon de sang avait été prélevé auparavant sur le lion, dans le cadre du suivi scientifique. Son profil génétique figurait dans la base de données nationale des lions du Zimbabwe, mise en place par un laboratoire spécialisé.

Les experts ont établi un profil ADN à partir des griffes, des dents et de la viande retrouvées chez les suspects. Ils ont ensuite comparé ces données au profil enregistré. Les correspondances ont été formelles : les restes provenaient bien du lion disparu.

Dix jours après les faits, les preuves ADN ont été présentées au tribunal. Les deux hommes ont plaidé coupable. Ils ont été condamnés à 24 mois de prison. Lors de l’audience, la valeur de l’animal a été estimée à environ 20.000 dollars, soit 17.000 euros.

Huit ans de recherches scientifique

Cette avancée a été rendue possible par un travail engagé depuis plusieurs années par le Victoria Falls Wildlife Trust (VFWT). L’organisation a constitué, sur huit ans, une base de données ADN recensant les lions du pays. Elle a notamment bénéficié d’environ 250.000 livres sterling (environ 285.000 euros) de financements issus de la loterie britannique.

Le scientifique à l’origine de l’identification, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, a expliqué que, avant l’accès à cette technologie, les experts n’avaient pu identifier que l’espèce, sans toujours pouvoir relier précisément des parties saisies à un individu spécifique.

Cette capacité à associer une griffe ou une dent à un lion identifié a profondément modifié la portée judiciaire des enquêtes. Pour Richard Scobey, directeur exécutif de l’ONG Traffic, cette condamnation a démontré que les pays avaient désormais les moyens de présenter devant les tribunaux des preuves scientifiques solides, rapporte la BBC.

PLus que 20.000 lions sur notre planète

Cette affaire s’est inscrite dans un contexte plus large d’augmentation des trafics. Les os de lion ont été vendus pour alimenter la médecine traditionnelle chinoise, tandis que dents et griffes ont été achetées comme bijoux ou objets culturels. Plusieurs enquêtes ont suggéré l’implication de réseaux criminels également actifs dans le trafic de cornes de rhinocéros et d’ivoire.

Les chiffres ont confirmé l’ampleur du phénomène. Au Mozambique, entre 2010 et 2023, 426 lions ont été tués à la suite de contacts avec des humains. Environ un quart de ces cas a été lié à du braconnage délibéré.

Les saisies ont également illustré l’ampleur du commerce : 17 crânes ont été découverts à Lusaka en 2021, apparemment en provenance d’Afrique du Sud, et plus de 300 kilos de parties de lions ont été interceptés à Maputo en 2023.

Cette affaire permet également de mettre en évidence la triste réalité quant à l'état des lions sur le continent africain. D'après National Géographic, ils ont disparu de plus de 90 % de leur aire de répartition en Afrique au cours des 120 dernières années. Ne serait-ce que sur le quart de siècle dernier, leur population a diminué de moitié.

Enfin, les spécialistes déterminent qu'il ne resterait, selon certaines estimations, plus que 20.000 spécimens dans le monde. Bien que controversé et faisant débat, ce chiffre relate du problème évident de la conservation de la faune sauvage.