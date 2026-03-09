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Une chaîne de montagnes sous-marine révèle des espèces incroyables encore jamais vues

Pour l'heure, les chercheurs ont recensé au total près de 14.000 spécimens individuels et 290 espèces marines différentes. [X/@ukgovbluebelt]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une expédition scientifique menée au large des Antilles britanniques a permis la découverte d'une chaîne de montagnes sous-marine. Près de 300 espèces y ont été recensées.

Au large des Antilles britanniques, un monde mystérieux reste à explorer. A la tête de la première expédition menée au-delà des eaux peu profondes de la région, des scientifiques ont en effet découvert une chaîne de montagnes sous-marine, abritant une faune encore jamais vue.

Soumis à une pression extrême, les caméras et autres équipements des chercheurs ont été envoyés jusqu'à 6.000 m de profondeur. Ils ont révélé des récifs coralliens apparemment épargnés par le changement climatique et des créatures marines d'une diversité «vraiment, vraiment étonnante» selon le Dr James Bell, qui dirige l'expédition à bord du navire de recherche britannique RRS James Cook.

«Hier encore, nous avons découvert une sorte de concombre de mer nageur, et nous ne savons toujours pas de quelle espèce il s'agit», s'étonne-t-il auprès de la BBC

Son équipe a aussi croisé le chemin d'une anguille pélican à la queue rose lumineuse, qui clignote en rouge pour attirer sa nourriture, d'un poisson-baril aux yeux pointant vers le haut pour repérer les silhouettes de ses proies et d'un poisson-dragon avec une tige lumineuse sous le menton.

Pour l'heure, les chercheurs ont recensé au total près de 14.000 spécimens individuels et 290 espèces marines différentes, bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leurs résultats.

D'après les données récoltées, cette chaîne de montagnes s'élève de 2.500 m de profondeur jusqu'à 20 m en dessous de la surface de la mer. Les flancs du massif sont teintés de bleu, jaune et orange, surmontés de nombreux coraux.

Près de 25.000 km2 cartographiés

Il s'agit, d'après les observations menée lors de cette expédition, de l'un des récifs les plus sains et les plus diversifiés de la région. La profondeur et les pentes abruptes de la montagne participent sans doute à la préservation de cet écosystème.

En cartographiant près de 25.000 km2 de fonds marins, les chercheurs ont réalisé que les cartes de la région dont ils disposaient, vieilles de plusieurs décennies, comportaient de nombreuses erreurs et même des zones entières manquantes. C'était le cas d'une crête montagneuse de 3.200 m de haut s'étendant sur 70 km de fond marin, près de l'archipel Turques-et-Caïques.

Ils ont aussi trouvé un immense gouffre vertical à 75 km au sud d'une rive appelé Grand Turk, formé lors de l'effondrement d'une grotte. Il pourrait s'agir du trou bleu le plus profond des Caraïbes, rivalisant avec le célèbre Grand trou bleu du Belize.

A 25 km au nord d'Anguilla, les scientifiques ont également repéré un récif corallien de 4 km de long. Surtout, ils ont découvert un corail noir qui pourrait être vieux de plusieurs milliers d'années, ce qui en ferait l'un des plus anciens jamais répertoriés.

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Le gouvernement britannique partage la responsabilité de la protection de la nature de ces îles et ces travaux doivent justement lui permettre de remplir ses engagements. Notamment celui pris auprès des Nations unies, visant à protéger 30% des océans du monde d'ici à 2030.

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