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Île de Ré : une baleine retrouvée échouée et morte sur une plage

La baleine s'est échouée à l'extrémité est de l'île de Ré. [ROMAIN PERROCHEAU / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré a communiqué la préfecture de Charente-Maritime ce samedi 30 mai.

Un large spécimen. La préfecture de Charente-Maritime et le réseau national d'échouages ont confirmé ce samedi qu’une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré.

Le cétacé s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.

Il s'agit d'un rorqual commun, la deuxième espèce de baleine la plus grande au monde derrière la baleine bleue, selon Jean-Roch Meslin, le coordinateur local du réseau national d'échouages.

Un spécimen de 12 tonnes

La baleine «a été observée hier (vendredi) après-midi près des côtes puis s'est échouée vivante sur la plage avant la nuit, avant de décéder car on ne pouvait pas intervenir la nuit», a détaillé le spécialiste auprès de l'AFP.

Pour Jean-Roch Meslin, il s'agit d'un «événement exceptionnel», seulement le troisième échouage d'un spécimen de cette espèce sur l'île de Ré, après un premier cas en 1920 et un autre en 2017.

La carcasse d'environ 12 tonnes a été repêchée par un camion-grue, puis évacuée sur un semi-remorque dans la soirée, a constaté un photographe de l'AFP.

L'animal sera ensuite autopsié pour identifier les raisons de l'échouage, a indiqué la préfecture de Charente-Maritime.

Sur le même sujet La baleine «Timmy», secourue en Allemagne, retrouvée morte au Danemark Lire

Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971, d'après l'observatoire Pelagis qui coordonne le réseau national d'échouages. Aucun n'avait été signalé depuis 2023.

Charente-MaritimeIle de Rébaleine

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