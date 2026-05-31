Île de Ré : une baleine retrouvée échouée et morte sur une plage

Une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré a communiqué la préfecture de Charente-Maritime ce samedi 30 mai.

Un large spécimen. La préfecture de Charente-Maritime et le réseau national d'échouages ont confirmé ce samedi qu’une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré.

Le cétacé s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.

Vendredi soir, une baleine s’est échouée à Rivedoux, sur l’île de Ré. C’est une première pour la commune de voir un cétacé d’une telle taille, près de 13 mètres. Le défi est désormais de procéder à son extraction. pic.twitter.com/Zci6Y5Fo1O — INF La Rochelle (@INF_LaRochelle) May 30, 2026

Il s'agit d'un rorqual commun, la deuxième espèce de baleine la plus grande au monde derrière la baleine bleue, selon Jean-Roch Meslin, le coordinateur local du réseau national d'échouages.

Un spécimen de 12 tonnes

La baleine «a été observée hier (vendredi) après-midi près des côtes puis s'est échouée vivante sur la plage avant la nuit, avant de décéder car on ne pouvait pas intervenir la nuit», a détaillé le spécialiste auprès de l'AFP.

Pour Jean-Roch Meslin, il s'agit d'un «événement exceptionnel», seulement le troisième échouage d'un spécimen de cette espèce sur l'île de Ré, après un premier cas en 1920 et un autre en 2017.

La carcasse d'environ 12 tonnes a été repêchée par un camion-grue, puis évacuée sur un semi-remorque dans la soirée, a constaté un photographe de l'AFP.

L'animal sera ensuite autopsié pour identifier les raisons de l'échouage, a indiqué la préfecture de Charente-Maritime.

Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971, d'après l'observatoire Pelagis qui coordonne le réseau national d'échouages. Aucun n'avait été signalé depuis 2023.