Canicule : comment protéger et aider ses plantes à résister aux fortes températures

Les fortes chaleurs s'enchaînent et durent de plus en plus. Voici quelques gestes simples pour protéger vos plantes au maximum.

L'été n'est pas officiellement arrivé mais la deuxième période caniculaire frappe bel et bien le pays. Les jardins souffrent tout autant que nous de ces fortes chaleurs. Voici quelques conseils pour limiter les dégâts au maximum.

pailler le sol pour Conserver l'humidité

Lorsque les températures dépassent durablement les 30 °C, la croissance des plantes et des fruits ralentit, les fleurs souffrent et les réserves en eau peuvent rapidement disparaître. Il faut absolument renforcer la capacité des sols à conserver l'humidité. Il est donc nécessaire d'obtenir un sol riche en matière organique avec du compost mûr, du fumier décomposé ou des amendements organiques. Pailler le sol (paille, foin, feuilles mortes) peut aussi être une excellente idée pour éviter une évaporation trop rapide.

arroser méthodiquement

Sachez en tout cas qu'il n'est pas utile d'augmenter la fréquence des arrosages en période de canicule. Un arrosage abondant mais plus espacé est conseillé. Et il vaut mieux l'effectuer tôt le matin ou le soir après le coucher du soleil. Attention tout de même à bien gérer votre eau. L'été peut être synonyme de restrictions. Il vaut mieux anticiper en s'équipant de récupérateurs d'eau de pluie ou de cuves.

Optimiser l'ombrage

L'ombre s'avère également être très importante dans la durée de vie de vos plantes. N'hésitez pas à installer des ombrières lors des heures les plus chaudes de la journée si vous le pouvez. Des plantes hautes non nocives peuvent aussi protéger naturellement vos cultures.