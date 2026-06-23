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Grèce : un poisson tropical prolifère en Méditerranée et sème la peur chez les touristes

Les morsures du poisson-globe ne sont pas venimeuses. [SvenBachstroem / Pixabay]
Par Bastien Rague
Publié le - Mis à jour le
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La Croix-Rouge grecque alerte sur la présence du poisson-globe, dangereux pour ses morsures, en mer Méditerranée.

Mâchoires acérées, morsures non venimeuses mais douloureuses... La Croix-Rouge grecque met en garde les touristes qui vont se rendre sur les plages locales. 

À Varkiza, dans la banlieue sud d'Athènes, une femme a été mordue par un poisson-globe et a reçu plusieurs points de suture à l'hôpital, selon Euronews.

Que faire en cas de morsure ?

Originaire des océans Indien et Pacifique, cette petite créature s'est installée en Grèce il y a un peu plus de vingt ans et vit désormais proches des côtes après une importante prolifération. 

Pour tenter de la limiter, le pays a décidé de récompenser les pêcheurs à hauteur de six euros par kilo de poissons-globes ramené sur terre.

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En cas de morsure, la Croix-Rouge locale conseille de nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon et d'éviter d'appliquer un antiseptique sans avis d'un médecin. Si la plaie saigne, il est recommandé d'utiliser des compresses stériles ou un linge propre. Parfois, des points de sutures sont obligatoires et un rappel antitétanique peut avoir lieu.

PoissonMéditerranéeGrèce

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