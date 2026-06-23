«Jusqu’à 60 °C sur les surfaces exposées» : quel est l’effet «sèche-cheveux» en période de canicule, dévastateur pour la végétation ?

Les fortes températures qui frappent actuellement la France pourraient entraîner des conséquences dévastatrices pour la végétation. L'agroclimatologue Serge Zak craint un effet «sèche-cheveux» déclenché lorsque l'air est chaud et sec, engendrant une perte d'humidité.

En période de canicule, il n'y a pas que les humains qui souffrent. Les animaux pâtissent des fortes chaleurs, tout comme la Terre. Les «surfaces exposées pourront atteindre ou dépasser 60 °C cette semaine, notamment sur les sols secs, les cultures et les zones minérales», alerte le site spécialisé Météo Paris.

Les végétations manqueront d'eau d'ici les prochaines heures. C'est l'effet sèche-cheveux. Ce phénomène est causé par trois facteurs : «des températures dépassant 42 °C, une humidité relative inférieure à 20 % et des vents supérieurs à 30 km/h», précise l'agroclimatologue Serge Zak sur ses réseaux sociaux.

«Lorsque l’air devient extrêmement chaud et sec, il agit comme un véritable "sèche-cheveux" sur la végétation», ajoute le site Météo Paris. Les sols perdent leur humidité et les plantes ferment leurs stomates pour limiter les pertes d’eau.

Il devient très probable que la végétation du Centre-Ouest de la France subisse une conjonction rarissime de facteurs physiques conduisant à une HWFD (Heat Wave Flash Drought), plus communément appelée « sécheresse éclair » ou « effet sèche-cheveux » : des températures dépassant… pic.twitter.com/dBShyjgsAF — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) June 20, 2026

des pertes de feuilles en quelques heures

Dans des situations extrêmes, les végétaux les plus exposés peuvent brûler. Un tel épisode avait été observé en juin 2019, lorsque des millions de plantes et d'arbres ont perdu une partie de leur feuillage en seulement quelques heures. Le drame pourrait se reproduire dans le Centre-Ouest de la France, où il est attendu jusqu'à 42 °C ce mardi.

Pour préserver au mieux la végétation, il est conseillé de maintenir l'humidification au sol, en l'arrosant régulièrement ou en le recouvrant de paille.

Il est également recommandé de limiter l'exposition au vent, en optant pour des haies ou des brise-vent. L'irrigation n'est pas forcément préconisée puisqu'elle apporte souvent «peu de bénéfices immédiats».