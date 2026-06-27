Voiture électrique : cette application permet de localiser toutes les bornes de recharges de France et d'Europe, et elle est gratuite

L’Europe compte plus d’un million de bornes de recharge de voitures électriques, régies par plusieurs dizaines d’opérateurs. Pour toutes les recenser, l’entreprise Allego fait le pari de les rassembler sur une seule application gratuite.

Fini le casse-tête pour recharger sa voiture électrique. Si ces dernières représentent aujourd’hui environ 3% du parc automobile, l’offre de borne de recharge se développe aussi. En 2026, on compte près de 200.000 bornes publiques, soit une pour six voitures environ, régies par plusieurs dizaines d’opérateurs différents. Si la majorité des usagers recharge chez eux ou sur leur lieu de travail, il reste compliqué de s’organiser lors de longs trajets.

Pour simplifier la vie des usagers, l’opérateur néerlandais Allego lance son application gratuite. L’entreprise espère ainsi répondre à différentes problématiques : anticipation, places libres, vision des prix…

Une application pour simplifier la vie des utilisateurs

Avec son application, Allego rassemble toutes les bornes existantes, y compris celles de ses concurrents, sur une seule carte interactive. Les usagers peuvent voir la puissance, la disponibilité et le prix de la recharge. L’application est gratuite et l’entreprise a fait le choix de n’appliquer aucune commission.

«En regroupant l’ensemble des réseaux dans une seule interface, nous voulons rendre la recharge aussi simple qu’un plein traditionnel», résume Jean Gadrat, directeur marketing d’Allego.

En moyenne, une voiture électrique a une autonomie de 400 km et met 20 minutes à se recharger sur une borne rapide.