Changement climatique : les stations de ski, comme Peyragudes-Loudenvielle, veulent aussi exister l’été

Alors que la France a été frappée pendant plusieurs jours par un fort épisode caniculaire, les stations de ski cherchent à attirer de nouveaux vacanciers en été. Dans les Pyrénées, Peyragudes-Loudenvielle mise sur le VTT, le trail, la randonnée et les grands événements sportifs pour diversifier son activité, dans un contexte où l’enneigement devient de plus en plus incertain.

Pendant que les grandes villes suffoquent sous les fortes chaleurs, la montagne apparaît de plus en plus comme une alternative pour les vacanciers. À Peyragudes-Loudenvielle, dans les Hautes-Pyrénées, cette évolution est déjà bien engagée. Longtemps tournée vers l’hiver et le ski, la station cherche désormais à exister aussi en dehors de la saison hivernale. À l’occasion d’une manche de Coupe du monde de VTT organisée dans la vallée du Louron, CNEWS a pu rencontrer les acteurs de la commune pour comprendre cette transformation.

Pour les dirigeants de la station, l’objectif n’est pas d’abandonner le ski, qui reste essentiel à l’équilibre économique du territoire, mais de ne plus dépendre uniquement de la neige. Le modèle historique des stations est en effet bousculé. Avec le changement climatique, les périodes d’enneigement deviennent plus incertaines. Dans le même temps, les épisodes de fortes chaleurs rendent les vacances à la plage ou dans les grandes villes plus difficiles à supporter.

«À la montagne, tu bouges, tu fais des randonnées»

Dans ce contexte, la montagne tente de devenir une destination d’été à part entière, portée par la fraîcheur, mais aussi par une offre d’activités plus large. Pour certains vacanciers, ce changement correspond déjà à une nouvelle manière d’envisager les congés. «J’ai longtemps été un adepte des vacances à la plage, mais je trouve qu’il y fait désormais trop chaud», a expliqué Olivier, rencontré sur place. Ce qu’il vient chercher à la montagne, c’est aussi un autre rythme de vie pour ses vacances.

«À la montagne, tu bouges, tu fais des randonnées, il y a du vent et il fait bon vivre», a-t-il poursuivi. Ludivine, elle aussi, dit avoir progressivement changé son regard sur les séjours en altitude. «J’ai pris goût assez tard aux vacances à la montagne, mais désormais, c’est mon lieu de destination préféré», a-t-elle raconté à CNEWS. Pour elle, l’intérêt réside aussi dans la diversité des activités possibles en une seule semaine : randonnée, vélo, détente, activités autour du lac ou sorties en famille.

«Une station de montagne a d’autres choses à offrir que le ski»

À Peyragudes-Loudenvielle, cette diversification des activités repose en grande partie sur les sports outdoor. Le VTT est devenu l’un des piliers de cette nouvelle stratégie. La station a développé un bike park, des pistes de descente, des itinéraires de trail et des activités capables d’attirer un public au printemps, en été et à l’automne. Une manière de prolonger la saison touristique et d’éviter que l’économie locale ne repose seulement sur les mois d’hiver. «On a créé de toutes pièces depuis 2019 un espace dédié au VTT et au trail», a expliqué Laurent Garcia, directeur général de la station Peyragudes-Loudenvielle.

Selon lui, cette évolution permet de construire une activité touristique nouvelle, à côté du ski. «On fait aussi la démonstration qu’une station de montagne a d’autres choses à offrir que le ski», a-t-il résumé. La Coupe du monde de VTT s’inscrit pleinement dans cette logique. Elle n’est pas seulement un rendez-vous sportif ponctuel, mais aussi un accélérateur de notoriété. Pendant plusieurs jours, Peyragudes-Loudenvielle accueille des coureurs internationaux, des équipes, des médias, des passionnés et des familles. Pour une vallée de montagne, ce type d’événement permet de s’installer sur la carte du sport outdoor.

L’hiver reste toutefois central

«L’événementiel, d’une façon générale, est un outil de communication au service des territoires», a affirmé Laurent Garcia. Peyragudes-Loudenvielle l’a déjà compris avec le Tour de France, accueilli à plusieurs reprises dans la vallée. Les images d’un événement sportif peuvent donner envie de revenir, en montrant au grand public les pistes de VTT, le lac de Génos-Loudenvielle ou les reliefs de la vallée. Ludovic, l’organisateur de la Coupe du monde, le résume en évoquant les images de la course, lorsque les coureurs plongent vers Loudenvielle avec la vue sur le lac. «Je me dis quand même que l’Anglais ou l’Italien ou l’Allemand qui est derrière son petit écran doit se dire : tiens, c’est où cet endroit ? Parce que j’aimerais bien y passer des vacances», a-t-il déclaré à CNEWS.

Selon lui, le modèle peut même inspirer d’autres vallées. «Je pense que le modèle de Loudenvielle dans sa globalité, en termes de développement sportif autour du VTT, du bike park et de l’événementiel lié à ça, est un bel exemple», a-t-il estimé. Cette évolution s’appuie aussi sur des infrastructures capables de changer d’usage selon les saisons. La télécabine Skyvall, par exemple, relie la vallée à la station. Elle transporte des skieurs l’hiver, mais aussi des vététistes le reste de l’année. Pour Laurent Garcia, c’est un symbole de cette adaptation. «On montre aussi la réversibilité d’usage d’un appareil de remontée mécanique», a-t-il souligné.

Etape 13 / Stage 13 - #TDF2025

🚩 Loudenvielle - Peyragudes 🏁 11 km ⏱



✈️ Back to the Peyragudes altiport, but this time with an uphill individual time trial!



✈️ Retour sur l'altiport de Peyragudes, mais avec une montée sèche en chrono individuel cette fois-ci ! pic.twitter.com/Fe5JTgHEhr — Tour de France™ (@LeTour) October 29, 2024

L’hiver reste toutefois central. Les recettes du ski demeurent essentielles pour les stations de montagne. Mais l’été devient un complément de moins en moins secondaire, la station devenant également une place forte du thermoludisme avec la présence de Balnéa. «Quand on sait d’où on part, avec une petite vallée de 1.250 habitants, quatorze villages, une vallée de cul-de-sac, on a cette fierté de pouvoir dire qu’on est à un moment au centre du monde quand on accueille le Tour de France ou une Coupe du monde DH et Enduro», a expliqué Laurent Garcia.

Peyragudes-Loudenvielle illustre ainsi le virage que tentent de prendre certaines stations de ski. Face à des hivers moins prévisibles et à des étés de plus en plus chauds, la station ne veut plus seulement être un lieu où l’on vient skier quelques mois par an. Elle cherche désormais à devenir un territoire sportif et touristique capable d’attirer en toute saison.