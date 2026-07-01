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Des chercheurs découvrent une nouvelle espèce de requin avec une particularité intrigante

Ce nouveau requin a une marque en forme d'oeil derrière la tête. [Capture d'écran X/@FishInTheNews]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La grande famille des requins vient de s'agrandir avec la découverte d'une nouvelle espèce en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce nouveau requin a la particularité de pouvoir marcher lorsque la marée se retire. 

Il nage autant qu'il marche. Une étude publiée dans le Journal of the Ocean Science Foundation le 15 juin dernier a fait état de la découverte d'une nouvelle espèce de requin. 

En effet, une équipe de plongeurs et de biologistes a découvert un nouveau spécimen, jusqu'alors inconnu, près des côtes sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, répondant au nom scientifique de hemiscyllium dudgeonae. 

Il utilise ses nageoires comme des jambes

Fait étonnant de ce nouveau requin : lorsque la marée descend, il utilise ses nageoires pectorales et pelviennes comme des petites jambes, pour «marcher». Autre particularité repérée par la chercheuse australienne Christine Dudgeon, il a une marque en forme d'oeil derrière la tête, a rapporté Ouest-France

Après avoir capturé un spécimen et l'avoir analysé, les chercheurs ont confirmé qu'il n'avait jamais été répertorié dans la littérature scientifique. Pour confirmer la présence d'une vraie espèce à part entière, d'autres plongées ont eu lieu. Elles ont permis de compter onze autres requins similaires en seulement deux jours, prouvant qu'une nouvelle espèce existe bel et bien et s'est développée. 

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Cependant, ce n'est pas la première espèce de requin à avoir la capacité de «marcher». Il en existe neuf autres, toutes endémiques d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

PoissonRequin

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