Un influenceur filme une fausse bavure policière pour faire le buzz

À Senlis, un Youtubeur, suivi par plus de 130.000 personnes sur Internet, a filmé une fausse bavure policière pour faire le buzz.

Les faits se sont produits le 5 décembre dernier. Le Parisien rapporte que les gendarmes de Senlis ont été alertés au sujet d'une bagarre sur la voie publique, entre la Gâtelière et le Val d'Aunette, non loin de la maternelle Orion.

A leur arrivée, plus personne ne se trouvait sur les lieux, mais des témoignages ont rapporté que des policiers ont été vus en train de s'en prendre à un homme. Un détail qui a mis la puce à l'oreille aux forces de l'ordre étant donné que la commune est située en zone gendarmerie.

Une fausse bavure policière

Quelques heures plus tard, un influenceur prénommé Marlone 7710, originaire de Nogent-sur-Oise, et suivi par 131.000 personnes sur Instagram, a posté une vidéo dans laquelle on voyait «des hommes habillés en policiers, en train de frapper un homme, et en retrait un autre individu qui appell(ait) à l'aide auprès des habitants», a décrit le chef d'escadron Guillaume Breugnot, commandant de la compagnie de gendarmerie de Senlis au Parisien.

Les images laissaient à penser qu'il s'agissait d'une nouvelle bavure policière, quelques jours seulement après l'affaire du producteur Michel Zecler, tabassé par des policiers à Paris.

La vidéo a été vue plus de 100.000 fois avant d'être supprimée. Fin décembre, une autre vidéo a été publiée, dans laquelle le jeune homme reprenait les images, toujours en faisant croire à des violences policières. Il a sous-entendu avoir fait un passage «en prison» suite à son arrestation et avoir été libéré grâce à «un vice de procédure».

Après avoir été identifiés, Marlone 7710 et ses amis ont été placés en garde à vue le 21 janvier. Guillaume Breugnot a révélé au Parisien que les jeunes ont reconnu que toute la vidéo n'était qu'une mise en scène, et que les costumes de policiers avaient été loués dans les Hauts-de-Seine.

Marlone 7710 a été convoqué pour se présenter prochainement devant la justice.

