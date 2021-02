Fraude à la CPAM : un infirmier suspecté d'avoir escroqué plus de 400.000 euros

Un infirmier libéral a été arrêté la semaine dernière à Voiron (Isère). Il est soupçonné d'avoir fait de fausses ordonnances pendant trois ans.

Ce sont des éléments troublants qui ont mis la puce à l'oreille de la CPAM et pas des moindres. D'abord, un chiffre d'affaires d'un infirmier libéral multiplié par trois en trois ans et une patientèle qui ne correspondait pas aux médecins prescripteurs. Alors suite à la plainte déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie en août 2020, la sûreté urbaine de Voiron a commencé à s'intéresser de près à la situation du praticien, en co-saisine avec la l'antenne locale de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Lyon, sous l'autorité du parquet de Grenoble.

Et c'est un système de fausses ordonnances que les enquêteurs ont découvert. Ils soupçonnent l'infirmier de 34 ans, marié et père de trois enfants, d'avoir utilisé -à leur insu- le nom de cinq médecins pour prescrire des actes infirmiers à des patients bien réels mais tout aussi ignorants de la fraude, après avoir enregistré leur carte vitale. Ensuite, il demandait à la CPAM le remboursement de cet acte jamais réalisé. Un système qu'il a entièrement reconnu en garde à vue.

Il a, par exemple, prescrit à une personne une injection par jour pendant 6 mois. Pour un autre, la prescription correspondait à quelqu'un en fin de vie alors que le patient était en pleine forme. «Ces patients étaient bien les siens mais ils ignoraient qu'il leur prescrivait des actes imaginaires. Le suspect détruisait les ordonnances aussitôt après les avoir transmis à la CPAM» explique à CNEWS le brigadier-chef Daniel Oliver de la Sûreté urbaine de Voiron.

Au total depuis janvier 2017, les enquêteurs évaluent l'escroquerie à 400 188 euros. Face à eux, l'infirmier a expliqué avoir commencé à frauder pour faire face à ses problèmes financiers, pour payer ses traites, ses charges professionnelles. «Il aurait ensuite été pris dans l'engrenage, plus il déclarait de chiffre d'affaires, plus il devait payer d'impôts, plus il devait frauder», poursuit l'enquêteur. Le suspect possédait une maison avec piscine à Montferrat où il habitait mais aussi deux appartements mis en location en région parisienne et à Voiron. L'enquête, ouverte pour escroquerie, faux et usage de faux se poursuit. Elle devra déterminer si ces biens immobiliers ont été acquis en tout ou partie avec l'argent de la fraude.

A voir aussi