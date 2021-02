Agression filmée à Béziers : trois ados mises en examen et placées en détention provisoire

Après la violente agression filmée d’une jeune fille à Béziers le 27 janvier dernier, dont les images ont suscité le choc, trois adolescentes de 13, 15 et 19 ans ont été mises en examen et placées en détention provisoire mercredi soir.

Présentées au tribunal mercredi après-midi, elles ont été mises en examen pour des chefs d’extorsion, de menaces de mort, d’enlèvement et séquestration arbitraires accompagnés de tortures ou d’actes de barbarie, selon le communiqué du procureur de Béziers, Raphaël Balland.

L’adolescente de 15 ans est également poursuivie pour extorsion pour le vol avec violences d’un téléphone commis la veille de l’agression. C’est avec ce portable que les scènes de violences du 27 janvier avaient été filmées.

Les trois suspectes ont été placées en détention dès mercredi soir par le juge des libertés et de la détention. Une mesure exceptionnelle au regard de l’âge des deux plus jeunes mises en cause.

Une agression «purement gratuite»

Le 27 janvier dernier, alors qu’elle s’apprêtait à prendre le bus, la victime a été violemment prise à partie. Elle subira coups, insultes, humiliations, menaces… Une partie de l’agression a été capturée et postée sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion. Les violences se sont poursuivies dans l’appartement des parents d’une des suspectes, où la victime a été conduite sous la contrainte.

Cette dernière, qui a porté plainte, a indiqué aux enquêteurs qu’elle ne connaissait pas ces jeunes filles, évoquant une agression «purement gratuite, sans aucune raison apparente», précise le procureur.

Lors de leur garde à vue, les trois mises en cause ont reconnu avoir participé aux faits reprochés «tout en renvoyant la responsabilité principale sur les deux autres».

Les investigations se poursuivent.

