Mort du petit Tony : le beau-père condamné à 20 ans de prison, la mère à 4 ans, dont 1 avec sursis

Le verdict est tombé. Ouvert depuis lundi devant les assises de la Marne, le procès de la mort du petit Tony, mort sous les coups en novembre 2016, s'est achevé ce vendredi soir. Le beau-père de l'enfant a été condamné à 20 ans de prison dont deux tiers de sureté, et la mère à 4 ans de prison, dont un avec sursis.

Reconnu coupable de «violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans» et «violences habituelles», Loïc Vantal voit sa condamnation assortie d'une peine de sûreté des deux-tiers et d'un suivi socio-éducatif de sept ans. Caroline Letoile a quant à elle été reconnue coupable de «non-dénonciation de mauvais traitements» et «non-assistance à personne en danger».

Une peine de 30 ans de réclusion criminelle avait été requise vendredi devant les assises de la Marne contre le beau-père de l'enfant, et une peine de cinq ans dont un avec sursis contre sa mère.

«Loïc Vantal n'est pas le seul responsable. Il fallait le silence de Caroline Letoile, dont il avait besoin», avait résumé l'avocat général Matthieu Bourrette, qui avait assorti la peine de Vantal de 15 ans de sûreté.

De nombreuses lésions traumatiques sur le visage et le corps

Le 26 novembre 2016, vers 15h30, les pompiers rémois avaient reçu le coup de fil d'une mère de 19 ans pour porter secours à son fils qui, selon elle, avait perdu connaissance après une chute. Les secouristes avaient alors constaté que l'enfant, qui se trouvait dans un «état particulièrement grave», présentait «de nombreux hématomes sur le corps».

Peu après 17 heures, l'enfant était décédé à son arrivée aux urgences pédiatriques du CHU de Reims, où un médecin avait remarqué des traces de coups de poing au ventre. L'autopsie avait démontré que l'enfant avait succombé à un éclatement de la rate et du pancréas datant de 48 heures. Le rapport avait également fait état de nombreuses lésions traumatiques sur le visage et le corps du petit garçon, ainsi que plusieurs fractures des côtes, anciennes et récentes.

