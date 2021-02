Disparition de Delphine Jubillar : quelle est cette piste suivie par les enquêteurs ?

Disparue depuis près de deux mois, Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans dans le Tarn, reste toujours introuvable. Cependant les enquêteurs se penchent désormais sur une piste qui ferait peser les soupçons sur le mari de la disparue, Cédric Jubillar.

C’est ce que révèle La Dépêche du Midi, ce samedi 13 février, qui, selon un témoignage d’une source proche du dossier, indique qu’une dispute aurait éclaté entre les deux époux le soir de la disparition de Delphine Jubillar. Si des tensions dans le couple ont été évoquées à de maintes reprises, c’est la première fois qu’un témoignage fait état d’une dispute ce jour-là. «Des tensions existaient depuis déjà plus de six mois entre eux et l’ambiance s’était nettement dégradée à l’approche des fêtes de fin d’année. Ils se sont disputés ce soir-là pour une raison bien précise», a rapporté cette source au quotidien régional, sans donner plus de détails.

Il semblerait que le couple ce soit disputé le 15 décembre au soir, à cause de la découverte par Cédric Jubillar d’un amant que fréquentait sa femme, rapporte La Dépêche. Cependant aucun élément ne vient confirmer cette hypothèse. Les enquêteurs avaient déjà passé au crible la maison du couple, cherchant d’éventuelles traces de violence, en vain. L’un des enfants du couple, âgé de 6 ans, avait été auditionné et avait affirmé ne pas avoir entendu de dispute entre ses parents ce soir-là. Il a toutefois été entendu une deuxième fois, «dernièrement», selon le journal.

Cédric Jubillar garde quant à lui toujours la même version des faits : sa femme a embrassé ses enfants avant d’aller dormir, et lui est monté se coucher vers 23 heures. Ce n’est que plus tard dans la nuit, vers 4h30 du matin, qu’il s'est rendu compte de la disparition de Delphine, et qu’il a donné l’alerte. Il n'a fait mention d'aucune dispute ce soir-là.

Les circonstances de la disparition de la jeune femme restent toujours mystérieuses, et d’autant plus depuis que son compte Facebook a été réactivé deux fois, avant de s’éteindre.

